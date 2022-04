Així han estat les Falles 2022 de Gavà

Falla "fer l'indi" a Gavà /@vilapress





Aquest cap de setmana Gavà ha viscut un ambient faller gràcies a la Casa València del municipi , que ha organitzat unes Falles amb desfilada de moros i cristians, mascletà i cremà, perquè no faltés de res.







Divendres al matí es va muntar la falla a la plaça Jaume Balmes , un monument que com cada any va servir per fer una crítica a algun tema d'actualitat. En aquesta ocasió, titulada "fer l'indi", la falla feta amb fusta, cartró reciclat, fibra de vidre i suro parlava de la pujada de preus o els desnonaments.





Falla "fer l'indi" a Gavà /@vilapress







Estava formada per diverses figures dissenyades pel mestre Paco Vizcaíno i tenia set metres i mig d'alçada.







DESFILADA DE MOROS I CRISTIANS I PRIMERA MASCLETÀ





El dissabte al matí es va muntar a l'avinguda Diagonal un mercat ambulant amb parades d'artesania i altres típics de fira, com els que venen gossets calents o cotó de sucre. També van obrir les atraccions de la fira , que des de mig matí van fer passar una bona estona sobretot als més petits.





A les 11:00h es va celebrar una xocolatada a la plaça de la Pagesia i des de les 13:00h es va posar música a la plaça Jaume Balmes per donar ambient a una zona on, a més de la falla, es va muntar una carpa amb cadires i taules on seure a prendre begudes.





Ja a la tarda van tenir lloc dues coses típiques de les falles de València. D'una banda, a les 19:00h va sortir des de la part més alta de la Rambla una desfilada de moros i cristians , en què van participar desenes de persones que vestien vestits típics de molts anys enrere que acompanyaven amb destrals i/o escuts.





Desfilada Moros i Cristians a la Rambla de Gavà /@Vilapress







Poc després que finalitzessin el recorregut a la plaça Jaume Balmes va tenir lloc una petita mascletà, on el foc i les explosions van ser els protagonistes.





Mascletà del dissabte durant el cap de setmana faller a Gavà /@Vilapress







GRAN MASCLETÀ I CREMÀ DE LA FALLA





Diumenge va seguir l'ambient festiu a Gavà, amb més música a la plaça de l'ajuntament, una paella popular, la fira i les parades del mercat ambulant oberts des del matí. Però a la tarda va ser quan van tenir lloc els dos espectacles més esperats del cap de setmana: la gran mascletà i la cremà de la falla .





Així doncs, a les 21.30h va començar l'espectacle pirotècnic i quan va finalitzar es va encendre el monument. Va cremar per complet, les cendres van sobrevolar el lloc i centenars de persones el van veure de primera mà.





Vídeo de Gavà Televisió cedit per a la seva difusió a @Vilapress