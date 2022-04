CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros d'un nou bo Sènior No Preferent

Edifici de CaixaBank en imatges d'arxiu @ep

CaixaBank ha tancat avui la seva tercera emissió de bons en 2022, la primera en format Sènior No Preferent en euros. En aquesta ocasió, l'entitat ha collocat 1.000 milions d'euros en format Sènior No Preferent a 4 anys amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor.





L'entitat torna a aprofitar l'estabilitat en mercat per a acudir als mercats de capitals.











El preu s'ha fixat en 80 punts bàsics sobre midswap, 25 punts per sota dels 100/105 punts bàsics oferts en l'anunci, i el cupó en el 1,625%. L'èxit de l'emissió es reflecteix en una elevada demanda, que ha arribat a superar els 1.800 milions d'euros, després de la revisió del diferencial. Així mateix, més de 125 inversors institucionals han acudit a l'emissió.





Amb aquest nou bo, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius ‘bail-inables’, còmodament per sobre del requeriment de MREL previst per a l'1 de gener de 2024, i reafirma el compromís del banc de continuar construint el matalàs de deute subordinat ‘bailinable’ que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.





Les entitats encarregades de la collocació han estat CaixaBank, Credit Agricole, ING, Societe Generale i UBS.