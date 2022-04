El substitut de Casado ha pres possessió aquest dimarts del seu escó de diputat del Congrés

Pablo Casado en imatges d'arxiu @ep





Percival Manglano , que va ser conseller d'Economia al Govern madrileny d'Esperanza Aguirre, ha pres possessió aquest dimarts del seu escó de diputat del Congrés en substitució del fins ara líder del PP, Pablo Casado , que ha abandonat la política.





Acabat el congrés del PP que ha fet pujar el gallec Alberto Núñez Feijóo al lideratge del partit, Casado va formalitzar aquest dilluns la renúncia al seu escó de diputat i va fer un pas més en la seva decisió de deixar la política.





I aquest dimarts, després de l'aval de la Junta Electoral Central , ja ha pres possessió el seu substitut, Percival Manglano , que era el següent de la llista del PP de Madrid del 2019.





En començar el Ple del Congrés, després de la videoconferència amb el president d'Ucraïna, Volidimir Zelenski , l'exconseller madrileny ha promès la Constitució i ha adquirit la condició plena de diputat, segons ha assenyalat la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet.





Manglano Albacar , nascut a Londres (Regne Unit) el 1972 i advocat de professió, va ser conseller d'Economia i Hisenda del Govern de Madrid entre el 2011 i el 2012 amb Aguirre de presidenta, i amb ella va ser després regidor entre el 2015 i el 2019 a la legislatura a la que el PP va estar a l'oposició municipal davant de Manuela Carmena.





El PP el va repescar com a número 12 de la llista per Madrid a les generals del novembre del 2019 però llavors no va aconseguir l'escó directament, sinó ara amb la retirada de Casado.