Montero: "La previsió de creixement per a Espanya el 2022 i el 2023 és de les més altes d'Europa"

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha destacat que la previsió de creixement per a Espanya el 2022 i 2023 és de les més altes d'Europa i ha posat en valor que les dades del mercat laboral del març demostren que el país” aquesta creant ocupació com mai en la història”.





Durant la sessió de control al Govern al Senat, Montero ha criticat que el PP segueixi instal·lat a la premissa que "com més mal li vagi a Espanya, millor anirà al PP". "Aquest és el patriotisme que practica aquest partit, que no és un partit d'Estat quan per a qualsevol problema la seva solució és la baixada d'impostos, que és el mateix que dir que s'assenti la política de campi qui pugui", ha criticat.





La ministra contestava així a les crítiques del senador popular, José Vicente Marí , sobre la "falta" de compliment del Govern amb el compromís del president del Govern, rubricat a la Declaració de La Palma , pel que fa a les rebaixes fiscals per esmorteir l'impacte de la pujada generalitzada de preus.





Davant d'això, Montero ha assegurat que el reial decret llei de mesures per fer front a l'impacte de la guerra contempla rebaixes fiscals a la tarifa de la llum que superen els 1.800 milions d'euros d'estalvi per a empreses i contribuents només el segon trimestre .





"Paraula donada, compromís complert", ha defensat la ministra. Si se suma a l'impacte des que es van engegar l'any passat, suposaria uns 7.000 milions d'euros menys .





Així, Montero ha recordat la pròrroga de les mesures en matèria tributària aprovades pel Govern per tallar la pujada de l'electricitat i el seu impacte a la factura de la llum, que han ocasionat una reducció de 3.289 milions d'euros a la recaptació des de la posada en marxa l'any passat fins al febrer.





Segons l'Executiu, prorrogar les mesures fiscals relacionades amb l'electricitat durant el 2022 suposaria un cost per a l'Estat d'entre 10.000 milions i 12.000 milions d'euros.









EL PP ACUSA AL GOVERN DE "FORRAR-SE" PER L'ALÇA DE LA INFLACIÓ

En un context marcat per l'escalada de preus, el senador popular ha denunciat que els dos primers mesos de l'any s'ha incrementat la recaptació, en part per l'alça de la inflació. "El seu Govern es folra mentre que les rendes mitges i baixes han de fer la proesa d'arribar a la meitat del mes", ha criticat.





"No m'agraden les expressions que algú es folra", li ha retret Montero, que li ha recordat que el 58% dels impostos vinculats a l'electricitat finançarà els serveis públics de les comunitats autònomes. ¿Potser el senyor Feijóo s'està folrant amb la factura elèctrica?, li ha preguntat.