Investigadors estudien com s'organitzen els gens per aconseguir formar diferents tipus cel·lulars

Un grup d'investigadores de l' Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València (UV), ha desenvolupat un mètode computacional que permet, per primer cop, desentranyar com la diversitat funcional dels gens s'organitza per aconseguir formar diferents tipus cel·lulars.





El mètode, que utilitza tecnologies capdavanteres de seqüenciació de molècula única i mesuraments a nivell de cèl·lules independents , ha estat publicat a Nature Communications, ha indicat el CSIC en un comunicat.





El grup de recerca liderat per la professora de recerca del CSIC a l'I2SysBio Ana Conesa ha liderat el treball. El seu objectiu era desenvolupar un nou mètode computacional per estudiar la coordinació en el processament alternatiu de l'ARN missatger a nivell de cèl·lula única.





El processament alternatiu (splicing) és un mecanisme de diversificació que permet que, a partir d'un únic gen, es puguin produir diverses molècules missatgeres diferents, anomenades isoformes. Les isoformes d'un mateix gen contenen instruccions per fabricar proteïnes lleugerament diferents, permetent així una gran diversitat de funcions biològiques a partir d'un nombre molt limitat de gens.





"La complexitat d'isoformes té a veure amb la complexitat dels éssers vius", explica Ana Conesa. "Organismes complexos com els éssers humans són el que tenen més isoformes diferents. A més, la diversitat d'isoformes contribueix a determinar els tipus cel·lulars que formen els teixits. Els mateixos gens poden expressar unes isoformes en un tipus de cèl·lules i altres isoformes en un altre tipus de cèl·lules", revela la investigadora del CSIC.





La tecnologia actual permet estudiar l'expressió de gens a cada cèl·lula amb gran precisió i resolució , però genera un gran volum de dades que requereix algorismes complexos per a la seva anàlisi. Aquest estudi de l'I2SysBio se centra a analitzar com les diferents isoformes dels gens es coordinen per definir els diferents tipus cel·lulars.





"El nostre mètode d'anàlisi computacional permet distingir les diferències funcionals entre isoformes del mateix gen, podent veure quins canvis suposen per a l'estructura de la proteïna resultant i quantificar-ne l'expressió a cada cèl·lula", destaca Ángeles Arzalluz, investigadora de l'I2SysBio i primera autora de l'estudi .





A més, aquest nou sistema permet associar els canvis en la intensitat d'expressió de les diferents isoformes a propietats biològiques de les cèl·lules, com ara la identitat d'un tipus cel·lular determinat o la seva funció dins de l'organisme. Així mateix, les investigadores van poder agrupar isoformes amb un mateix patró d'expressió, creant xarxes de regulació i observant-ne les propietats funcionals similars.









CONÈIXER EL DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS TUMORALS

"Hem aplicat aquestes tècniques per entendre la coordinació d'isoformes en la definició de diferents tipus de cèl·lules neuronals, i hem vist que les neurones tenen isoformes més llargues i de més càrrega funcional que altres tipus cel·lulars, així com mecanismes reguladors per expressar-se conjuntament", recorda Arzalluz. "Els nostres resultats indiquen que la identitat de les cèl·lules neuronals no depèn només dels gens que s'hi expressen, sinó també de la combinació d'isoformes" , conclou.





Aquest és el primer mètode que aconsegueix fer una agrupació d'isoformes en xarxes de regulació a nivell d'una única cèl·lula i comprendre'n l'impacte funcional, destaquen les investigadores. Això és possible gràcies a tècniques estadístiques en el desenvolupament de les quals col·laboren Sonia Tarazona i Pedro Salguero, del Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat de la Universitat Politècnica de València (UPV). El mètode ha generat la primera xarxa de coexpressió d'isoformes per a un conjunt de set tipus de cel·lulars neuronals.





"Els estudis de cèl·lula única són molt útils per a l'entesa de patologies del desenvolupament i processos tumorals, on conèixer la composició cel·lular dels teixits és fonamental", assegura Ana Conesa. "No obstant, els estudis actuals rarament analitzen les diferents isoformes dels gens. La nostra metodologia pot ajudar a estudiar aquests processos patològics a un nivell de resolució molecular no abordat fins ara", puntualitza.