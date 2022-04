Albares dóna set dies als 25 diplomàtics russos per abandonar Espanya

El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, en imatges d'arxiu @ep







El Govern ha donat set dies als 25 diplomàtics i personal de l'Ambaixada de Rússia a Madrid per abandonar Espanya , segons han informat fonts diplomàtiques, després que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares , confirmés aquest dimarts l'expulsió perquè "representen una amenaça per als "interessos de seguretat" del país i com per les "terribles accions" dels últims dies a Ucraïna, especialment a Bucha.













Després del Consell de Ministres , Albares ha explicat que entre els expulsats no hi ha, no obstant, l'ambaixador rus, Iuri Korxagin. "No està inclòs l'ambaixador perquè volem donar una oportunitat al diàleg, com hem fet des del començament de la crisi", ha indicat. "No perdem l'esperança que la guerra de Vladimir Putin s'acabi i es torni a les vies del diàleg, que són les úniques que han mantingut sempre obertes la UE i els nostres aliats", ha afegit.





El Govern segueix així els passos de diversos socis de la UE, alguns dels quals ja des de la setmana passada van començar a expulsar diplomàtics russos en relació amb la invasió d'Ucraïna. Els esdeveniments a Bucha han accelerat el procés.





Precisament, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha intervingut aquest dimarts al Congrés dels Diputats on ha equiparat la situació que travessa actualment Ucraïna amb la viscuda a la localitat de Guernica el 1937 , bombardejada per l'aviació alemanya, durant la Guerra Civil espanyola. També ha demanat que empreses espanyoles com Porcelanosa, Maxam o Sercobe deixin de fer negocis amb Rússia.





A més, el president ucraïnès ha advertit que Rússia "no busca la pau" i no es quedarà a Ucraïna, on vol no només acabar amb el poble ucraïnès sinó amb la seva "possibilitat de viure sense dictadura" i d'"escollir ser una democràcia" , sinó que vol acabar amb la diversitat a "tota la regió ia tot Europa".