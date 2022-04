PSOE i Unides Podem tomben la llei de Vox que deroga l'impost sobre successions

La diputada de Vox, Inés María Cañizares, en imatges d'arxiu @ep







El PSOE, Unidas Podemos i els seus socis han tombat aquest dimarts al Ple del Congrés la proposició de llei amb què Vox buscava derogar l' Impost sobre Successions i Donacions i evitar a l'IRPF la tributació de qualsevol guany a través d'herències, llegats, títols successoris o donacions.





La proposta, que aquest dimarts enfrontava la seva votació d'admissió a tràmit, ha estat rebutjada amb els vots de PSOE, Unides Podem, ERC, el PNB, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, Més País-Equo, la CUP, Compromís, el BNG, Terol Existeix i el PRC . Davant seu, han votat a favor el PP, Vox, Ciutadans i Fòrum Astúries.





A la defensa de la iniciativa, la portaveu fiscal de Vox, Inés Cañizares , ha assegurat que aquest impost no és redistributiu, genera desigualtat, desincentiva l'estalvi, no és progressiu i provoca la renúncia a herències de la classe mitjana i treballadora.





Després de posar l'exemple de casos on ni amb un préstec una treballadora era capaç d'assumir una herència d'un pis, diversos diputats han ironitzat amb un canvi d'assessorament fiscal pels càlculs exposats, acusant Cañizares de "populisme", "demagogia" i de propagar bulls.









EL PP ESGRIM QUE ELS RICS JA ELUDIN EL SEU PAGAMENT AMB SOCIETATS

Eloy Suárez Lamata, del PP, ha defensat també la derogació de l'impost , destacant que comunitats governades pels populars ho bonifiquen fins al 99% perquè no ho poden suprimir, i ha assegurat que els rics eludeixen el pagament amb societats patrimonials o de inversió.





Ciutadans, a través de la seva diputada María Muñoz, ha assegurat que no és redistributiu i trenca el principi d'igualtat, ja que hi ha comunitats que el graven al 40% i d'altres al 99% i ha proposat millores, com ampliar els seus beneficiaris o ampliar el termini per pagar-ho, si bé ha defensat la supressió.









QUI POT PAGAR SERVEIS PÚBLICS SI NO HI HA IMPOSTOS?

Valentín García Gómez, del PSOE , s'ha preguntat com és possible, si se suprimeixen els impostos, que una família pugui pagar una estada hospitalària de 67.000 euros al naixement d'un nounat, un trasplantament de cor amb una operació que suposa 107.000 euros, però tampoc les darreres ajudes al transport, el camp, o les prestacions durant la pandèmia. "Si suprimim impostos, només ho podrà pagar el que tingui riqueses pròpies o heretades", ha dit .





Per Unidas Podemos, Txema Guijarro ha titllat de "sobirana sandez" que pugui desincentivar l'estalvi quan el consum està "fortament gravat" i ha assenyalat que les desigualtats que genera són les que provoca les exempcions impulsades per comunitats, com la de Madrid, al esdevenir paradisos fiscals per als més rics.









"UN INTENT DE LA DRETA PERQUÈ ELS RICS PAGIN MENYS"

Des del PNB i el PDeCAT s'han mostrat disposats a "reformular" l'impost , encara que dins de tot el sistema tributari i de finançament autonòmic, però han rebutjat l'exposició de Cañizares per "populista" i "demagògica".





"Això ho fan per als seus amos, no fan res pels seus treballadors", ha dit Joan Baldoví (Compromís), mentre que Néstor Rego (BNG) , que compartia la necessitat de fer exempcions en herències de patrimonis menors, veia la iniciativa com " l?última proposta perquè els rics paguin menys impostos". Joan Margall, d'ERC , ha assenyalat que el 83% de les herències superen els 150.000 euros i que “només les més quantioses paguen més de 10.000 euros”.