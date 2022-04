El coordinador d'IU a Madrid acusa Zelenski de ser "un perill per a la pau"

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, en imatges d'arxiu @ep







El coordinador d'IU a Madrid i secretari general del PCM, Álvaro Aguilera , ha criticat aquest dimarts la postura del seu partit a les xarxes socials i ha acusat el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, de ser "perill per a la pau i per al seu poble" a més de "hereu d'un cop d'estat".





" Ho sento però no. Això no. Zelenski és un perill per a la pau i el seu poble. Hereu d'un cop d'estat que va il·legalitzar el Partit Comunista ia 11 partits més. Tant me fa que els mitjans li hagin construït vestit de Cid Campeador" , ha apuntat al seu compte de Twitter, on ha reclamat que hi hagi debats als òrgans interns sobre la posició davant Zelenski.

















El seu missatge en xarxes socials ha conclòs amb un "no en nom meu" i ha estat compartit pel compte d'IU Madrid i diverses agrupacions locals del PCM.





A nivell nacional, IU ha expressat el seu respecte institucional al president d'Ucraïna davant la seva intervenció aquesta tarda al Congrés, però ha criticat la seva decisió de suspendre l'activitat de partits de l'oposició mentre duri la llei marcial al país, així com la il·legalització del Partit Comunista.





També ha tornat a denunciar la invasió russa i ha reclamat una investigació internacional independent sobre crims de guerra, en al·lusió a les imatges difoses sobre la ciutat ucraïnesa de Bucha, per dirimir responsabilitats.





A través de diversos comentaris a les xarxes, la formació ha traslladat el seu "absolut respecte institucional" cap a Zelenski i la seva solidaritat amb el seu poble, sobretot quan Ucraïna es troba envaïda per una "potència estrangera com és Rússia.





I és que IU recalca que des que s'iniciés l'ofensiva russa, ha denunciat la vulneració del dret internacional que suposa i ha exigit "la seva fi immediata".





Tot i això, aquesta posició de respecte no implica que siguin crítics amb algunes mesures empreses pel mandatari ucraïnès i ha al·ludit concretament a la suspensió d'activitat d'una desena de partits polítics, fet que "vulnera els drets civils" dels ucraïnesos, sumat a la "il·legalització" del Partit Comunista del país i l'"atac" a sindicats ja iniciat per l' expresident ucraïnès Petró Poroshenko.









"GEST ANTIDEMOCRÀTIC INACEPTABLES EN UN PAÍS ASPIRANT A LA UE"

"Aquests gestos antidemocràtics són inacceptables en un país aspirant a la UE", ha lamentat la formació mitjançant els seus missatges a les xarxes.





D'altra banda, ha reiterat el suport a la població civil víctima del conflicte a tot el territori i ha exigit l'aplicació del dret internacional humanitari.





Finalment, IU ha destacat que cal "urgentment la fi de la guerra amb una sortida diplomàtica i la posada en marxa d'un sistema de seguretat col·lectiva europeu. Per tant, reclama a Espanya ia la Unió Europea que "acompanyin les negociacions entre les parts i continuïn garantint l'acolliment de les persones refugiades”.









GARZÓN: ZELENSKI "HA LLOC VEU AL PATIMENT DEL SEU POBLE"

Mentrestant, el ministre de Consum i coordinador federal d'IU, Alberto Garzón , ha destacat que la intervenció del president d'Ucraïna al Congrés, Volodimir Zelenski, ha posat "veu al patiment" del seu poble i ha reclamat que finalitzi l'"agressió imperialista de Rússia".