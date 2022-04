El Fòrum de la Família celebra la sentència del Tribunal Suprem sobre la gestació subrogada

Una dona embarassada en imatges de fitxer @ep





El Fòrum espanyol de la Família ha celebrat la sentència del Tribunal Suprem (TS) que ha dictat que una dona amb un nadó per gestació subrogada l'ha d'adoptar per ser reconeguda com a mare i ha assegurat que, així, es defensa la "dignitat humana dels fills i de les gestants".





En un comunicat, la plataforma posa en relleu la importància d'aquest suport de la Justícia als menors, a les dones ia la institució familiar recordant les "qüestions ètiques" implicades a la pràctica de la maternitat subrogada.





Cita, entre altres qüestions, la "ponderació del desig dels adults per sobre del dret natural dels fills a tenir un pare i una mare; la instrumentalització de la dona que duu a terme l'embaràs; la mercantilització de la vida i la dignitat humana, la selecció genètica del fill i la desconstrucció de la institució familiar”.





Segons la sentència del Suprem, la maternitat subrogada suposa "un dany inacceptable a l'interès superior del menor i una explotació de la dona, tots dos són tractats com a objectes, no com a persones dotades de la dignitat pròpia de la seva condició d'éssers humans".





Per tot això, el Fòrum ha celebrat la decisió judicial i recorda que les vulneracions als drets fonamentals es produeixen també en l'anomenada modalitat "altruista" de la maternitat subrogada, "on els agents intermediaris se segueixen lucrant a costa de la instrumentalització de la vida humana de mares i fills, substituint el concepte de preu pel de compensació”.





Al fil, ha censurat la "normalització" a països com Grècia o el Regne Unit on, assegura, la demanda ha superat l'oferta "i ha donat lloc a la inhumana situació dels anomenats països incubadora i al lucre incessant d'intermediaris que comercien amb vides humanes".