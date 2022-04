Telefónica aporta gairebé 49.000 milions d'euros al PIB i genera més d'un milió de llocs de treball

Edifici de la seu de Telefónica a Madrid, imatges d'arxiu @ep





L'Informe de Gestió Consolidat 2021 de Telefónica assenyala com la contribució econòmica del Grup ha estat de 48.904 milions d'euros al Producte Interior Brut (PIB) dels països on és present i de 9.134 milions d'euros com a aportació fiscal.





Amb la consecució d'aquest i altres objectius, el Grup compleix els seus objectius el 2021, consolida el seu avenç en polítiques ESG (Environmental, Social, Governance) i aconsegueix el seu propòsit d'integrar la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a elements holístics de la seva estratègia i de la seva activitat diària per construir un futur més verd; ajudar la societat a prosperar i ser una empresa exemplar.





“ El 2021, hem establert les bases per a un futur més inclusiu, resilient i verd i estem més que preparats per aprofitar al màxim les oportunitats d'aquest nou paradigma més sostenible, que atorga a la digitalització, i per tant a Telefónica, un paper històric com a motor de progrés”, assenyala José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica, a l'Informe de Gestió Consolidat 2021.





De la mateixa manera, a Telefónica s'hi incorpora la gestió de la diversitat i la inclusió com un element clau per connectar talent i créixer com a companyia. El Consell Global de Diversitat promou una cultura inclusiva, en què els empleats aportin les seves opinions amb total llibertat.





Sobre la igualtat de gènere, ha establert nous objectius per al 2024 com són aconseguir un 33% de dones en llocs executius i una bretxa salarial ajustada de +/-1%. Aquestes referències contribuiran a eliminar la bretxa salarial de gènere el 2050 com a meta a llarg termini. De fet, Bloomberg ha inclòs l'operadora, per cinquè any consecutiu, al Gender-Equality Index pel seu compromís i avenços en igualtat de gènere.









Liderar amb l'exemple

El codi ètic de Telefónica, anomenat Principis de Negoci Responsable, és també la base de la sostenibilitat a la Companyia. Durant el 2021 s'han reforçat amb temes clau en l'actual entorn laboral i social: els drets digitals, la innovació, el desenvolupament i l'ús responsable de la tecnologia, el canvi climàtic, l'economia circular, les noves formes de treballar, l'accessibilitat . .etc





Telefónica té el ferm compromís de millorar de manera contínua el marc de govern corporatiu, incrementant, potenciant i consolidant les millors pràctiques en aquesta matèria. Per això, durant el 2021 es va produir una modificació al seu Consell d'Administració , reduint el nombre de membres de 17 a 15, comptant amb 9 independents i un 33% dones, fet que suposa avançar cap a la paritat de gènere en els màxims òrgans.





Finalment, Telefónica fa anys que treballa per alinear la sostenibilitat ambiental i social amb la financera, cosa que l'ha portat a ser el major emissor sostenible del sector de telecomunicacions al mercat de bons. La companyia treballa per ampliar el model de finançament sota criteris ESG amb l'objectiu de superar els 10.000 milions d'euros.





Durant el 2021 els principals analistes de sostenibilitat del mercat han considerat Telefónica com una de les empreses del sector més compromeses amb l'ESG, millorant les valoracions rebudes, entre d'altres, per Moody's, S&P, Sustainalytics, FTSE o MSCI.