Artadi acusa el Govern de Colau de promoure el "mobbing immobiliari" a 14 locals comercials

La vicepresidenta de Junts i diputada de Junts, Elsa Artadi /@EP

Elsa Artadi , presidenta de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, ha acusat el Govern d'Ada Colau de promoure el "mobbing immobiliari" a 14 locals comercials de les Corts, recull un comunicat.

Artadi ha demanat que l'Executiu municipal sigui "transparent", després que el grup municipal d'ERC informés aquest dimarts de la compra d'aquests locals en planta baixa per 3,2 milions d'euros, tots al mateix carrer, "teòricament buits" i suposadament albergant negocis actius.

"Cada vegada tenim més dubtes i augmenta la nostra preocupació per la gestió que el Govern de Colau i Collboni està fent del programa 'Amunt persianes'" per a la recuperació dels baixos comercials, ha criticat Artadi, que no descarta accions legals contra l'Executiu local .