Twitter treballa per permetre editar els tweets

Twitter permetrà editar els tweets d'aquí uns mesos /@Captura de pantalla de Twitter

Twitter està treballant perquè "en els propers mesos" la xarxa social compti amb l'eina per editar les publicacions recents , una de les peticions més sol·licitades per part dels usuaris durant els darrers anys.

Segons ha explicat aquest dimarts el cap de producte de Consum de Twitter, Jay Sullivan, en un fil de missatges a la xarxa social, l'equip ha estat explorant "com crear una funció d'edició de manera segura des de l'any passat" i planegen començar a provar-la a Twitter Blue Laboratoris en els propers mesos.

Sobre això, ha sostingut que aquesta ha estat una de les demandes més sol·licitades per part dels usuaris. " La gent vol poder corregir errors (de vegades vergonyosos), errors tipogràfics i tuits que s'escriuen en calent ", que fins ara se soluciona eliminant el missatge i tuitejant novament.

Això sí, Sullivan admet que el botó de "editar" podria utilitzar-se indegudament per "alterar el registre de la conversa pública", per la qual cosa ha posat èmfasi que l'empresa té com a "principal prioritat" protegir la "integritat d'aquesta conversa pública ".

En aquest context, ha informat que aquesta és només "una característica" que està explorant l'equip mentre treballen per "brindar a les persones més opcions i control sobre la seva experiència a Twitter, fomentar una conversa saludable i ajudar les persones a sentir-se més" còmodes a la xarxa social: "Aquestes són les coses que ens motiven cada dia", ha finalitzat el seu fil explicatiu.