La Paeria vol recuperar un solar públic okupat on s'han construït barraques /@EP

L' Ajuntament de Lleida ha iniciat els tràmits necessaris per poder recuperar la propietat efectiva d'un solar municipal que ha estat okupat per dues persones . Han construït dues barraques amb materials reciclats i hi emmagatzemen ferralla, ja que es dediquen a recollir-la.

El solar del que parlem es troba a l'avinguda Josep Tarradelles, molt a prop dels Camps Elisis de la ciutat, i la Guàrdia Urbana va acudir a fer una ullada per primera vegada el 22 de febrer passat després de rebre queixes ciutadanes alertant que estava brut .

Els agents van observar, apunta el mig Segre , ferralla, escombraries i dues barraques en què van veure que hi viuen dues persones. Aquestes els van assegurar que hi viuen des de fa anys, que viuen de la ferralla i que no necessiten l'atenció dels serveis socials.

No obstant això, des de la Paeria volen recuperar el terreny i és per això que han iniciat els tràmits necessaris.