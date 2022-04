Girona va registrar 128 desaparicions de menors el 2021

Agents de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra /@Policia Nacional

La província de Girona va registrar durant el 2021 un total de 415 desaparicions, de les quals el 30%, fet que es tradueix en 128, van ser de menors d'edat . Si bé aquesta no és la franja d'edat on més casos es notifiquen, si que és la que més es difon per xarxes socials demanant col·laboració ciutadana.

En molts casos, les desaparicions es resolen aviat perquè són adolescents que a causa de problemes familiars se n'han anat de casa, però tornen passades unes hores o són trobats per les autoritats. Cal apuntar que de les 128 de l'any passat, 46 corresponien a nois i 82 a noies, segons l' Informe anual de Persones desaparegudes del Ministeri d'Interior.

D'altra banda, també és comú que desapareguin persones amb alguna mena de malaltia mental o degenerativa, que es desorienten i no saben tornar a casa. Molts d‟aquests casos, novament, es resolen de seguida.

Hi ha, però, altres desaparicions que acaben en mort o s'allarguen en el temps. De fet, segons l'informe esmentat, de les 415 desaparicions produïdes a Girona el 2021, encara n'hi ha 40 sense resoldre.