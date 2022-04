La Generalitat aposta per TikTok

La Generalitat promocionarà el Carnet Jove per la xarxa social Tik Tok/ @EP





La Conselleria de Drets Socials ha explicat aquest dimecres que el Carnet Jove que gestiona l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) iniciarà la difusió a través de TikTok, ha informat en un comunicat l'Executiu català.

Segons el Govern, TikTok és la xarxa social amb "més penetració" entre joves i adolescents i en els darrers anys ha aconseguit més descàrregues que cap altra xarxa social.





El canal recollirà vídeos creats per joves en què ells mateixos exposaran "avantatges atractius i experiències" que ofereix el carnet i ho faran a través del llenguatge propi de TikTok com els vídeos de reptes virals, els propis i imitant veus, segons el Govern.

El departament ha afirmat que també produirà mems, fragments de sèries i muntatges, continguts humorístics que sempre estaran relacionats amb l'activitat pròpia del carnet.

El nou perfil a TikTok també recollirà les produccions de diferents influencers catalans com les de Berta Aroca, David it's me, Xènia Casado i Iker Montero, previstes per a finals de mes.