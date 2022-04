Un meteoròleg truca als seus fills per avisar-los d'un tornado

Doug Kammerer, avisant els seus fills en directe/ @dougkammerer





El meteoròleg de la NBC, Doug Kammerer, estava explicant la imminent aparició de tornados a una zona dels Estats Units. En descriure al mapa els llocs on passaria el tornado, va observar en directe que aquest s'acostava a casa seva i sense dubtar-ho ni un instant, davant de les càmeres va agafar el mòbil i alhora que continuava explicant la situació, va cridar els seus fills per advertir-los.

El presentador en to seriós i concís li va dir al seu fill: "Vull que baixeu al soterrani. Tenim una advertència de tornado. Vull assegurar-me que la teva germana i tu baixeu com més aviat millor". Davant la sorpresa del seu fill a qui se sent a l'altra banda del mòbil, el presentador insisteix: "Agafa la teva germana, porta-la al soterrani i espereu 10 o 15 minuts. Fes-ho ara".

En acabar la trucada, el presentador va confessar que segurament els seus fills no estiguessin veient la retransmissió, per la qual cosa els havia d'avisar: "Probablement, estiguin jugant a videojocs". Després de veure l'enrenou que la seva reacció havia causat, Kammerer ha explicat a les seves xarxes socials que ha estat una qüestió de prioritats: "Mentre parlava sobre l'advertiment de tornado i m'acostava al nivell del carrer, vaig veure que s'acostava molt a casa meva i vaig saber que havia d'advertir els meus fills. La seva mare no era a casa en aquell moment. Estan fora de perill, gràcies a Déu! Gràcies per la preocupació de tots".