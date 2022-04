Una professora corregeix els exàmens mitjançant memes i stickers

Així il·lustra amb Memes les seves correccions als exàmens





Una professora de llengua ha aconseguit que els seus alumnes no només es fixin a la nota dels exàmens, sinó que també paren atenció a les revisions. Per això, ha emprat un mètode gens convencional, però que li ha proporcionat resultats exitosos: canviar les anotacions per stickers.

D'aquesta manera, els alumnes revisen l'examen buscant els mems més famosos de les xarxes socials que guarden missatges sobre la seva ortografia o el raonament de les respostes.

La professora, al seu compte de Twitter Noemí (@Librosalaula), ha compartit aquesta manera particular de motivar els alumnes perquè parin atenció als aclariments que els posen a l'examen. Noemí assegura que hi ha qui fins i tot s'ha mosquejat per no tenir aquests adhesius: "De fet, algun s'ha enfadat perquè no tenia mems. El proper examen l'hi omplo".

Després de furor que ha rebut l'estratègia a la seva aula, la docent ha decidit compartir les plantilles a Twitter. D'aquesta manera, els professors que vulguin deixar enrere el bolígraf vermell i sumar-se a aquesta nova tendència només les hauran de descarregar i imprimir en paper d'adhesiu.