Yolanda Díaz a VOX: "Mentir és pecat"

La Ministra de Treball, Yolanda Díaz , ha volgut recordar-li a VOX des de quan estan instaurats els drets dels treballadors i que no ha estat el govern del qual forma part qui els hagi tocat ni els vol tocar.





















A més, Díaz ha dit a la portaveu de VOX que li reglaria un llibre de l'Estatut dels Treballadors perquè el seu "partit l'hi llegeixi i estigui ben informat".





"Senyors, mentir és pecat i la jornada laboral de 40 hores està reconeguda per la legislació a Espanya des del 1919, el descans entre jornades des dels anys 80, sense que aquest govern hagi tocat res sobre això", li ha dit Díaz a VOX.









Tot a tomb de les reinvicacions dels empresaris de la Fira d'Abril que no volen complir amb la legislació vigent quant a descansos i jornades de treball estipulades a l'Estatut dels Treballadors vigent.





LA BANCADA DEL PP ESCOLTIA LA MINISTRA PER MARXAR-SE





La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha abandonat l'hemicicle quan un diputat del PP s'hi estava dirigint durant la sessió de control al Govern a la Cambra Baixa.





La diputada del PP per Cadis i exalcaldessa de Jerez, María José García-Pelayo, ha formulat a Yolanda Díaz la pregunta següent: "Què poden esperar els treballadors que estan a ERTE?". La vicepresidenta segona, a la seva rèplica, ha carregat contra el PP i també contra la diputada per la seva etapa com a alcaldessa de Jerez.





"¿Sap quin problema té el PP? El tenia amb Casado i el té ara amb Feijóo, parlen massa d'assolir acords, però fins ara l'única cosa que coneixem de vosaltres són acomiadaments massius quan van governar, vostè singularment", ha estat la resposta de Díaz.





Després de respondre la diputada del PP i una altra pregunta de Macarena Olona (Vox), Díaz ha recollit les seves pertinences per abandonar l'hemicicle. Però el parlamentari popular Guillermo Mariscal ha aprofitat la pregunta a la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, per respondre a les acusacions de Yolanda Díaz contra la seva companya.





"Senyora Díaz, cal estudiar. Quan la senyora García-Pelayo va arribar a l'Ajuntament de Jerez es va trobar un Ajuntament hipotecat, amb 960 milions de deute. No se'n vagi, escolti això", ha destacat Mariscal a l'inici de la seva intervenció, tot això mentre la també ministra de Treball abandonava el Ple sense ni tan sols mirar Mariscal. Això ha provocat algunes esbroncades per part de la bancada del PP.