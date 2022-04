Núñez Feijóo: "El totpoderós Pablo Iglesias ara és comentarista i tertulià"

Núñez Feijóo creu que cal baixar impostos per fer front a la pujada de preus/ @PP





'El programa d'Ana Rosa' ha entrevistat en directe el líder del Partit Popular, Nuñez Feijóo , que va explicar quin és el seu projecte polític, l'objectiu per recuperar votants i es va pronunciar sobre el paper que ara té Ciutadans i el segon pla de Pablo Iglesias .

EL PP VOL RECUPERAR ELS SEUS VOTANTS DE VOX

Alberto Núñez Feijóo deixa clar en directe que el seu objectiu és “treure bona part dels votants de VOX. Perquè si és legítim que ens treguin votants, per què no ho serà recuperar els que teníem?. Em sembla una frivolitat renunciar de entrada a recuperar els votants i pensar a fer pactes, no és el meu projecte polític”.

"El dirigent màxim de VOX era un militant del PP, vaig estar en algun congrés del Partit Popular, compartiem militància i partit, aquestes coses passen", continua explicant sobre Abascal.

EL PODEM TODOPODERÓS ARA ÉS UN TERTULIÀ

D'altra banda, Núñez Feijóo va posar d'exemple la caiguda del que fos líder de Podem: "Fixeu-vos el totpoderós Pablo Iglesias, doncs bé, en aquest moment es dedica al que sempre li va agradar que és fer de comentarista i tertulià".

FEIJOÓ VOL BAIXAR ELS IMPOSTOS PER LLUITAR CONTRA LA INFLACIÓ

Sobre el nom del paquet de mesures del PSOE diu: "No, el problema no el teníem les darreres sis setmanes, el teníem l'últim any, tenim la inflació més alta d'Europa, amb un 40% més d'inflació que la mitjana de la Unió Europea, això requereix un tractament de xoc...”.



Pel que fa al tractament de xoc, el líder del PP sentencia: "Efectivament, cal una baixada d'impostos, d'això no hi ha dubtes, però hem de ser clars amb els ciutadans i dir-los 'si tots els preus han pujat un 10%, us hem de tornar una part d'aquest increment d'impostos baixant immediatament l'impost de la renda".

" Han de tenir més renda disponible per fer front a l'increment dels preus . Si té més renda disponible, podrà suportar una mica millor la inflació. Aquest és el plantejament que el portaré i potser ell també m'ho proposa", matisa el president del PP.

Per acabar, Nuñez Feijóo sentencia: “Ha de ser una baixada immediata i concreta, probablement sigui temporal, però una baixada immediata per tornar liquiditat a les famílies i així fer front a l'increment dels preus ”.