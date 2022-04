Belén Esteban molt enfadada

"Les meves patates a Dubai que il·lusió @saboresdelaesteban_ marca Espanya" afrimava Belén Esteban al seu instagram







Les especulacions sobre els concursants de 'Supervivientes' d'aquest any han apuntat, des d'alguns digitals que Andrea, la filla de Belén Esteban i el seu marit Miguel podrien estar rebent ofertes per marxar a Hondures i ella ho ha desmentit que la seva filla anirà com concursant o com a treballadora de la productora.





En aquest sentit una enfadat Belén Esteban ha dit :"El que estan dient aquí és fals, no li ha trucat ningú i encara que li haguessin trucat saben que aquest no és el seu món. Val ja de mentir, no vol sortir, deixeu-la en pau. Major d'edat, no es vol dedicar a això. N'hi ha prou, ja estic fins aquí de les notícies falses".





"També ho han publicat del meu marit, mentida. La gent que escriu per WhatsApp que ens pregunti com ens va la vida. El meu marit no va sortir ni a l'exclusiva del seu casament, ja està bé ", aquest és el missatge que ha volgut llançar algunes persones que li han escrit directament i és que s'ha mostrat molt emprenyada amb aquestes informacions.





"Es pot denunciar i es pot guanyar, ja n'hi ha prou. De mi el que vulguin", ha afirmat i és que no li tremola la mà davant d'això. Jorge Javier no ha dubtat a apuntar cap a aquests digitals: “Això és mentida absolutament tot, pretenen enganyar i enterbolir”. "Ja està bé, cada dia hi ha alguna cosa", ha reaccionat la col·laboradora, que s'ha tornat a emprenyar en directe.