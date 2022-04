Zelenski acusa Rússia d'"utilitzar la fam com una arma"

Agraeix al Govern irlandès que hagi abandonat la seva posició "neutral" des de l'inici de la guerra/ @EP





El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha acusat aquest dimecres les autoritats russes d'"utilitzar la fam com una arma" i ha demanat al Govern irlandès "més lideratge" per "convèncer la Unió Europea d'imposar sancions més dures" contra Moscou.





En una intervenció davant el Parlament irlandès, el mandatari ucraïnès ha lamentat que els míssils russos estan "destruint coses que són indispensables per sostenir la forma de vida" de la població i ha assenyalat que les forces russes bloquegen "tots els ports" del país.





"Per ells la fam és una arma, la gent és un instrument de dominació", ha asseverat abans d'instar els líders polítics d'Irlanda a "utilitzar tota la seva influència per convèncer altres països de la UE i introduir sancions encara més dures per aturar la invasió de (Vladímir) Putin".





No obstant això, ha donat les gràcies al Govern irlandès pel seu suport humanitari i financer i ha destacat que el país no s'ha mostrat "neutral" davant la guerra malgrat ser, en termes generals, "un país neutral".





"Estic agraït, a cada ciutadà d'Irlanda. Gràcies pel suport a les sancions", ha afirmat, segons informacions del diari 'The Irish Times'. Així, ha recalcat la importància de "posar fi al comerç amb Rússia". "Cal trencar tota relació amb els bancs russos i el sistema global, aturar la font d'ingrés a canvi de petroli i gas", ha asseverat abans d'afirmar que "hi ha mecanismes per fer-ho".





Zelenski ha lamentat la falta de "principis d'alguns líders polítics i empresaris, que consideren que la guerra i els crims de guerra no són quelcom tan terrorífic com les pèrdues econòmiques".

"Sé que el vostre lideratge pot marcar la diferència i estic segur que tot Europa és capaç d'aturar aquesta guerra i tornar a portar la pau i l'estabilitat a l'est d'Europa. No ho podem endarrerir més", ha afegit.





D'altra banda, ha assenyalat que des del començament de la invasió fa 42 dies, almenys 167 menors han mort, 927 escoles i 258 hospitals s'han vist afectats i 78 ambulàncies han patit danys. "Fins i tot tenen com a objectiu refugis i esglésies", ha acusat.





Sobre la situació a Mariúpol, ha alertat que hi ha escassetat d'aliments i ha alertat que Rússia bloqueja l'accés humanitari a mig milió de persones. "No deixen que hi entri res, ni tan sols medicaments", ha expressat. "Rússia no mereix ser anomenat un estat civilitzat", ha dit.