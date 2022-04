Les mascaretes deixaran de ser obligatòries a interiors el 20 d'abril

Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la celebració del Consell Interterritorial que s'està fent a Toledo /@EP

Les mascaretes deixaran de ser obligatòries en espais interiors el proper 20 d'abril, data en què es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el Reial decret que el regula i que, el 19 d'abril, s'aprovarà a el Consell de Ministres.

Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la celebració del Consell Interterritorial que s'està fent a Toledo. Es tracta d'una petició que ja han realitzat diverses comunitats autònomes, com ara Madrid, perquè considera que ja no és una mesura efectiva per controlar la transmissió del coronavirus.

"A Espanya hem anat donant les respostes estratègiques a cada moment en què la situació de la pandèmia ho ha requerit. Gràcies als altíssims nivells d'immunització que té la població, la situació epidemiològica és actualment favorable", ha explicat la ministra.

Tot i això, Darias ha puntualitzat que hi haurà en determinades situacions en què sí que seran obligatòria. En aquest sentit, a l'últim informe de 'Posicionament de la Ponència d'Alertes, Plans de Preparació i Resposta sobre l'ús de mascaretes en espais interiors', al qual ha tingut accés Europa Press, destaca la necessitat que l'ús de la mascareta només sigui obligatòria per a treballadors i visitants de centres assistencials i persones ingressades quan estiguin en espais compartits fora de la seva habitació o en centres sociosanitaris; i al transport públic.

Així mateix, aconsella no utilitzar la màscara per part dels alumnes en l'àmbit escolar i fer-ne un ús responsable entre la població vulnerable en qualsevol situació en què tingui contacte prolongat amb persones a distància menor d'1,5 metres; i professors amb factors de vulnerabilitat.

En l'àmbit laboral, la ponència aconsella utilitzar la màscara sempre que el treball s'hagi de fer a distància interpersonal de menys d'1,5 metres i no es pugui garantir la ventilació adequada de l'espai; i a l'entorn familiar, les reunions d'amics i de celebracions privades.

Finalment, recomana el seu ús en espais tancats d'ús públic on les persones transiten com els comerços (centres comercials, supermercats o petit comerç); espais tancats on les persones romanen temps sense menjar ni beure (cinemes, teatres, sales de concerts i museus) i en espais tancats on les persones romanen un temps menjant i bevent (bars, restaurants i locals d'oci nocturn).