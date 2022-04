Brussel·les expedienta Espanya per no complir amb la directiva de rendiment energètic als edificis nous

Grues en una zona de construcció d'edificis /@E

La Comissió Europea ha obert un expedient a Espanya, Croàcia i Luxemburg per no complir amb els requisits de rendiment energètic als edificis nous, com l'eficiència energètica mínima, els punts de recàrrega elèctrica i la inspecció dels sistemes de calefacció i aire condicionat que contempla la directiva europea.

En un comunicat, l'Executiu comunitari ha detallat que la directiva comprometia els Estats membres a modernitzar l'eficiència dels edificis incloent-hi millores tecnològiques i "a augmentar la taxa de renovació d'edificis" per millorar el rendiment energètic del parc immobiliari de la UE.

La Comissió Europea va enviar una carta d'emplaçament a Espanya, Croàcia i Luxemburg el maig del 2020 en considerar que la transposició de la normativa no havia estat executada en el termini fixat abans del 10 de març del 2020.

L'advertiment pren la forma d'una carta d'emplaçament, la primera etapa dels procediments d'infracció europeus. Espanya ara disposa de dos mesos per respondre a Brussel·les, que podria llançar un ultimàtum i, en última instància, portar l'assumpte a la Justícia europea si les autoritats espanyoles no corregeixen la situació.