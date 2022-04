Aprovat un nou tractament per a càncer escatós de cap i coll metastàtic o recurrent /@EP

Un estudi amb participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio) ha servit per aprovar el tractament amb 'pembrolizumab' a primera línia per a la majoria de pacients amb càncer escatós de cap i coll metastàtic o recurrent.

En un comunicat aquest dimecres, el centre ha detallat que es tracta d'un anticòs monoclonal que s'uneix a la proteïna PD-L1 per ajudar les cèl·lules immunitàries a destruir més cèl·lules canceroses.

L'estudi ha conclòs que administrar aquest medicament en monoteràpia o combinat amb quimioteràpia ha provocat beneficis en els pacients amb més quantitat de PD-L1 als tumors i cèl·lules immunes infiltrades, segons un estudi publicat a 'Journal of Clinical Oncology'.

Així, en els pacients amb índex de presència de la proteïna inferior a 1 no s'observava benefici amb l'administració de ' pembrolizumab ', però quan l'indicador era superior, es veia un augment de la supervivència: expressió de PD-L1 i l'augment de la supervivència ”, segons l'oncòloga Irene Braña.

A més, l'estudi ha recopilat dades de 882 pacients dividits en tres grups: un va rebre pembrolizumab en monoteràpia, un altre combinat amb quimioteràpia, i el tercer el tractament estàndard fins avui, de cetuximab i quimioteràpia.

La supervivència general del primer grup ha estat de 10,8 mesos, del segon de 12,7 mesos i del tercer de 10,1 mesos: “Per primera vegada veiem supervivències superiors a un any, cosa que és un gran avenç”, ha destacat Branya.

L'aprovació del 'pembrolizumab' per l'Agència Europea del Medicament " suposa un canvi important a la pràctica clínica ", que des del 2008 no havia vist evolució, per la qual cosa, ha afirmat Braña, els seus pacients necessitaven noves alternatives.