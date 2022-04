Grenergy signa amb CaixaBank la primera línia de risc comercial verd del mercat espanyol

Seu a Grenergy /@Caixabank

CaixaBank i Grenergy han signat "una línia de risc comercial verd per un import de 25 milions d'euros. Es tracta de la primera operació d'aquest tipus al mercat espanyol. Aquesta línia de risc comercial permetrà a Grenergy emetre avals i garanties, crèdits documentaris i finançaments de comerç exterior, qualificats com a verds per la seva elegibilitat d'impacte mediambiental, segons estableixen els Green Loan Principles de la Loan Market Association (LMA)”, ha explicat l'entitat bancària.

A això, ha afegit que "la signatura de l'operació ha estat possible gràcies al fet que Grenergy compta amb un Marc de Finançament Verd, que està sotmès a la verificació externa per part de l'agència Sustainalytics".

D'altra banda, ha informat que “aquesta operació és una mostra més del pla de diversificació i innovació que CaixaBank està duent a terme per adaptar les solucions de finançament sostenible als productes de Banca Transaccional més utilitzats per les empreses. El 2021 es van realitzar 15 operacions sostenibles de Banca Transaccional que van mobilitzar 4.188 milions d'euros, amb empreses de diversos sectors, amb operacions pioneres en factoring, confirming o línies d'avals, entre d'altres.

GRENERGY



Sobre Grenergy, Caixabank explica que “la companyia ja va ser protagonista de la primera emissió de Bons Verds del MARF el 2019, en aquest cas amb verificació independent de Vigeo Eiris, i el 2021 va registrar el primer programa de pagarés verds a Espanya per 100 milions de euros.

A més, remarca que "Grenergy ha estat distingida com a ESG Top Performer 2022 entre més de 4.000 companyies per la seva gestió de riscos ESG, un reconeixement atorgat per l'agència Sustainalytics a les companyies líders al seu sector"

Emi Takehara, CFO de Grenergy, ha detallat: “Amb aquesta línia continuem consolidant la nostra posició com a empresa referent en finançament verd, juntament amb entitats financeres compromeses amb la creació de valor sostenible”.







CAIXABANK, COMPROMÈS AMB LA SISTENIBILITAT

Per la seva banda, "CaixaBank és una de les entitats financeres més compromeses amb la sostenibilitat. L'entitat dóna suport, mitjançant la seva activitat, a iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient, que contribueixin a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social", han escrit en un comunicat.

El 2021 el banc ha mobilitzat 31.375 milions d'euros en finançaments sostenibles, fet que suposa un augment del 150% del volum de finançament sostenible respecte al 2020.

CaixaBank s'ha posicionat com el 6è banc a nivell europeu en préstecs verds i sostenibles a les League Tables Top Tier per volum, segons Refinitiv i és el banc espanyol més ben col·locat en aquesta classificació.