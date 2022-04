Un ramat d'ovelles i cabres pasturarà a Collserola per prevenir incendis

Ramat d'ovelles en imatges d'arxiu @ep





Un ramat mixt d'ovelles i cabres pasturarà des de dimecres fins al juny al vessant barceloní del Parc Natural de Collserola en el marc d'una prova pilot de l'Ajuntament de Barcelona per prevenir incendis i millorar la conservació de la biodiversitat.





En un comunicat aquest dimecres, el consistori ha explicat que la idea és que el ramat netegi el mantell vegetal de la zona perquè la introducció de la pastura s'ha demostrat com "una de les millors accions" en la gestió de les franges de protecció contra incendis i per al manteniment dels espais oberts.





En total són 290 els caps de bestiar (130 ovelles, 80 cabres i 80 bens) que han començat a pasturar de forma controlada a l'àrea de Collserola situada sobre el barri de la Font del Gos i Montbau , concretament on hi havia l' antic camp de futbol de Can Notari, al districte d'Horta-Guinardó.





"Ens ajuden a tenir alineat tot allò que és el sotabosc, per tant, és un projecte que sobretot ens ha d'ajudar en la prevenció d'incendis, i més tenint en compte que amb el canvi climàtic el risc d'incendi cada cop serà més elevat", ha dit el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia.





L'espai s'ha habilitat com a corral provisional, amb abeuradors, dipòsit d'aigua i una caseta magatzem , i al voltant de la zona de pastura hi haurà dos pastors, tres gossos pastors i un gos de vigilància.





La prova pilot es fa a partir d'un estudi tècnic de pastura realitzat a tot el vessant barceloní de Collserola i un cop finalitzades i fetes les valoracions pertinents, el consistori té la voluntat de testar-la i estendre-la a altres àmbits de Barcelona.