Descobert el mecanisme pel qual el Covid-19 desencadena una inflamació massiva

L' Hospital Infantil de Boston dels Estats Units ha liderat un estudi en què s'ha observat per primera vegada per què i de quina manera el Covid-19 desencadena una inflamació greu en algunes persones, fet que provoca una dificultat respiratòria aguda i danys a molts òrgans.

Recreació d'infecció per SARS-Cov-2 /@Creative Commons

El treball, que ha estat publicat a la revista científica 'Nature', també descobreix que els anticossos que desenvolupen les persones quan contrauen la COVID-19 poden provocar de vegades més inflamació , mentre que els anticossos generats per les vacunes contra la COVID-19 d'ARNm semblen no fer-ho.



"Volíem entendre què distingeix els pacients amb COVID-19 lleu dels greus. Sabem que molts marcadors inflamatoris estan elevats en les persones amb malaltia greu, i que la inflamació és a l'arrel de la gravetat de la malaltia, però no havíem sabut què desencadena la inflamació», assenyala la líder de l?estudi, Judy Lieberman.

DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI

Els científics van analitzar mostres de sang fresca de pacients infectats amb el SARS-CoV-2 que acudien al servei d?urgències de l?Hospital General de Massachusetts. Les van comparar amb mostres de persones sanes i de pacients amb altres afeccions respiratòries. D'altra banda, van observar el teixit de les autòpsies de pulmó de persones que havien mort a causa de la COVID-19.





Va ser així com van veure que el SARS-CoV-2 pot infectar els monòcits, que són les cèl·lules immunitàries de la sang que actuen com a responedors primerencs a la infecció, així com als macròfags, les cèl·lules immunitàries similars dels pulmons. Un cop infectats, els dos tipus de cèl·lules pateixen una mort ardent, que en ciència s'anomena piroptosi, que allibera una explosió de senyals inflamatoris d'alarma potents.

“ En els pacients infectats, al voltant del 6 per cent dels monòcits sanguinis morien de forma inflamatòria. És una xifra important, perquè les cèl·lules moribundes s'eliminen ràpidament de l'organisme ”, apunta Lieberman.

En analitzar el teixit pulmonar de les persones mortes per Covid-19, els investigadors van veure que al voltant d?una quarta part dels macròfags del teixit estaven morint.





Quan els experts van examinar les cèl·lules a la recerca de signes de SARS-CoV-2, van observar que aproximadament el 10% dels monòcits i el 8% dels macròfags pulmonars estaven infectats.

El fet que els monòcits i els macròfags es puguin infectar amb el SARS-CoV-2 va ser una sorpresa , ja que els monòcits no porten receptors ACE2, el clàssic portal d'entrada del virus, i els macròfags tenen baixes quantitats d'ACE2.

Lieberman pensa que la infecció de monòcits pel SARS-CoV-2 podria haver passat desapercebuda en part perquè els investigadors solen estudiar mostres de sang congelades, en què no apareixen les cèl·lules mortes.

L'estudi també va demostrar que, encara que el SARS-CoV-2 era capaç d'infectar els monòcits i els macròfags, no era capaç de produir nous virus infecciosos . Els investigadors creuen que les cèl·lules van morir ràpidament per piroptosi abans que els nous virus poguessin formar-se completament.



"En certa manera, la captació del virus per part d'aquestes cèl·lules 'centinela' és protectora: absorbeix el virus i recluta més cèl·lules immunitàries. Però la mala notícia és que s'alliberen totes aquestes molècules inflamatòries. En les persones més propenses a la inflamació , com els ancians, això pot descontrolar-se ", rebla Lieberman.