TMB estrenava aquest dijous a Barcelona el primer autobús d'hidrogen verd d'Espanya

TMB estrena aquest dijous a Barcelona el primer autobús d'hidrogen verd d'Espanya /@Catpress

Aquest dijous 7 d'abril TMB posa en marxa, per primer cop a Espanya, un autobús d'hidrogen (en aquest cas cedit per Caedano) en una xarxa de transport públic . Ho farà a la línia X1, el servei semidirecte XPRESBus, que connecta el centre de la ciutat amb Francesc Macià i Glòries. Així doncs, els usuaris que viatgin en aquesta línia a partir d'aquest dijous ho podran fer en aquest autobús de zero emissions, que és el primer d'un total de vuit que arribaran i es posaran en funcionament les properes setmanes.



JOSEP MARIA ARMENGOL: "AQUEST AUTOBÚS POT CIRCULAR DURANT 18 HORES, REALITZANT UN RECORREGUT D'APROXIMADAMENT 260 QUILÒMETRES"

Josep Maria Armengol explica als mitjans de comunicació els aspectes tècnics sobre l'autobús d'hidrogen verd /@Catpress

A la presentació davant dels mitjans de comunicació, Josep Maria Armengol, director de tecnologia de TMB , ha explicat aspectes tècnics de l'autobús d'hidrogen verd. Així, ha afirmat que porten " tres mesos de proves " per veure que tot funcionés correctament i que "el vehicle s'entengués amb la hidrogenera". I és que aquí rau la novetat del mateix: “és un vehicle elèctric molt semblant als que ja es troben en circulació però el seu combustible és l'hidrogen ”, ha explicat Armengol.

Sobre l'autobús en qüestió, el director de tecnologia de TMB ha comentat que "a la part del davant hi ha les bateries i també té cinc ampolles d'hidrogen. A la part mitjana hi ha els sistemes d'aire condicionat i enrere la pila de combustible i tot el sistema de l'electrònica que dóna servei als equips auxiliars”.

Part del darrere de l'autobús d'hidrogen verd /@Catpress

A més, ha indicat que aquest autobús d´hidrogen verd està destinat a circular durant 18 hores al dia un total de 260 quilòmetres. Serà a la nit quan "un conductor porti l'autobús a la zona d'abastament, el col·loqui a la zona de proveir i espereu a la zona habilitada fins que el personal de la hidrogenera el carregui en un temps d'entre set i deu minuts".

En declaracions a Catalunyapress, Armengol ha precisat que aquest procés de recàrrega és senzill , però que el durà a terme personal de la hidrogenera i no ho farà el mateix conductor de TMB "perquè la hidrogenera és d'Iberdrola i venia d'aquesta manera estipulat al contracte.No és perquè fer-ho comporti cap mena de perill o dificultat ”, ha aclarit.

Josep Maria Armengol explica a Catalunyapress que recarregar l'autobús d'hidrogen és un procés senzill /@Catpress

A més, ha comparat aquest tipus d'autobusos amb què només són elèctrics i ha explicat que els que usen hidrogen com a combustible tenen una càrrega molt més ràpida. Mentre que els d'hidrogen es recarreguen en deu minuts, els elèctrics de càrrega d'oportunitat triguen aproximadament una hora i els de càrrega nocturna 4 hores com a mínim.



EL TREBALL DE LA HIDROGENERA ES DIVIDEIX EN QUATRE ETAPES

Sobre la hidrogenera, Josep Maria Armengol ha informat que es treballa en quatre etapes. La primera és la fabricació de l'hidrogen; a la segona aquest hidrogen es comprimeix a una pressió de 350 watts ia la tercera s'emmagatzema . Aquestes tres fases tindran lloc durant el dia ia la nit de produirà la darrera, que és en què els autobusos acudiran a proveir . De moment només serà TMB qui la faci servir, però “és una hidrogenera pública i està destinada a empreses de flotes.













Hidrogenera d'Iberdrola a la Zona Franca de Barcelona /@Catpress





BONET: "L'AUTOBUS D'HIDRÒGEN VERD ÉS UNA APOSTA VALENT QUE S'EMMARCA A LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC"

Laia Bonet explica la posada en marxa del primer autobús d'hidrogen d'Espanya /@Catpress

Després d'Armengol, ha estat la presidenta de TMB, Laia Bonet , la que ha pres la paraula per explicar que “ el segon autobús d'hidrogen ha arribat a Barcelona aquesta setmana la que arribarà el tercer i en les properes setmana ja n'hi haurà vuit ”. El proper any, ha assegurat, arribaran una vintena i "de cara al 2025 TMB en comptarà amb 46".



Per a Bonet, aquest projecte és “ una aposta valenta que s'emmarca en la lluita contra el canvi climàtic ”. Ha afirmat que "es necessiten les energies renovables i introduir aquest combustible al transport és una cosa valenta" per aconseguir-ho. En les paraules, l'arribada dels autobusos d'hidrogen verd és "una demostració clara del que exigeix la ciutadania: que hi hagi voluntat d'avançar cap a una renovació de flotes i que es lluiti contra el canvi climàtic".

En aquesta línia, ha assegurat que des de TMB tenen el desig que d'això serveixi "com a exemple per a altres hidrogeneres i que després d'aquest projecte n'arribin altres" similars. Un projecte, ha dit, que no hauria estat possible "sense l'aliança amb Iberdrola", però també han estat imprescindibles "Caetano, tots els equips d'enginyeria de TMB, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat".

MILLÁN GARCÍA-TOLA: "VOLEM CONSTRUIR MÉS PLANTES D'HIDRÒGEN VERD"

Mill-an García-Tola es mostra contundent a la lluita contra el canvi climàtic /@Catpress

Per part seva, Millán García-Tola, director Global d'Hidrogen Verd d'Iberdrola , ha recalcat que la de la Zona Franca de Barcelona és "la primera hidrogenera verda del país". Per ell, és tota una "fita que es posi en circulació el primer autobús d'hidrogen verd de l'estat i arcarà el camí a moltes altres empreses".



En aquest sentit, ha assegurat que se sent " orgullós que Iberdrola hagi posat el seu granet de sorra per descarbonitzar el transport " i ha recordat que la companyia "va començar la transició energètica fa 20 anys". Tot i això, és ara quan més s'esforcen per " avançar contra l'efecte hivernacle " i per això, tractaran de "desenvolupar més energia renovable i construir més plantes d'hidrogen verd".

RICARD FONT: "NO PODEM ESPERAR A 2025 PER DONAR-NOS COMPTE QUE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA ÉS UNA MICA URGENT"

Ricard Font aposta per la mobilitat sostenible /@Catpress

D'altra banda, Ricard Font, secretari general de la Conselleria de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat , ha manifestat que creu que “ la mobilitat sostenible és la millor manera de lluitar contra la pandèmia del canvi climàtic ”. Per aquesta raó, ha assegurat, no es cansarà de “repetir que l'entorn metropolità de Barcelona està amenaçat per una sentència de la Unió Europea que diu que no es compleixen els límits dels paràmetres de la contaminació. Amb això posem sobre la taula elements que van sobre salut pública i la presentació d'aquest autobús no és una cosa simbòlica sinó que suposa col·laborar en la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans”.



En les paraules, hi ha tres deures fonamentals. Un és donar sostenibilitat econòmica al sistema "perquè aquest no es finança sol", sinó que hi ha quatre institucions que ho fan i són "l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Barcelona, l'AMB i el Govern". D'altra banda, per tenir hidrogen verd "cal un sistema de producció d'energia renovable , perquè si no s'autoprodueix, a més de patir com ara, no es pot donar resposta a això". Per a ell, “abans del 2030 tots els autobusos han de tenir energia renovable”. Finalment, ha afirmat que cal revertir la situació "abans del 2025 perquè va dir l'ONU que si no és així, no ho podrem fer".

En aquesta línia, ha apuntat: “Amb el canvi climàtic tinc la mateixa sensació que el gener 2020. A la xina hi ha una pandèmia, està lluny, ja veurem si arribarà etc. Al març descobrim que ens afectava directament. adonar-nos que l'emergència climàtica és urgent" .

PATRÍCIA VASCONCELOS: "AQUEST ÉS EL PRIMER VEHICLE D'HIDROGEN QUE TENIM A ESPANYA"

Patricia Vasconcelos, orgullosa de participar al projecte /@Catpress

Com esmentàvem, l'autobús d'hidrogen verd que es posarà en servei aquest dijous a Barcelona ha estat lliurat per part de CaetanoBus . La seva presidenta, Patricia Vasconcelos , ha viatjat des de Portugal fins a la Zona Franca de Barcelona per assegurar que la missió de la companyia és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones al món i el seu camí és allargar el portfolio de vehicles de zero emissions.



"És un plaer poder contribuir a aquest projecte que és tan important i tan pioner. Per a CaetanoBus, és el primer vehicle d'hidrogen que tenim a Espanya. Caetano té autobusos però necessita hidrogeneres com la d'Iberdrola . Volem millorar la qualitat de vida de les persones del planeta”, ha detallat.

EVA BAKER, REPRESENTANT DEL PROJECTE, SUPORTA LA INCORPORACIÓ DELS NOUS AUTOBUSOS D'HIDRÒGEN





Eva Baker explica que Jive 2 ha desplegat 298 vehicles d'hidrogen a Europa /@Catpress

Així mateix, la representant del projecte europeu Jive 2, Eva Baker , ha donat suport a la incorporació dels nous autobusos d'hidrogen verd i ha informat que amb aquesta iniciativa han desplegat 298 vehicles d'hidrogen i 20 estacions de càrrega d'aquesta energia renovable a sis països de la UE.









El primer autobús d'hidrogen d'Espanya, a la hidrogènera d'Iberdrola a la Zona Franca de Barcelona /@EP