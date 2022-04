Naturgy i Equinor arriben a un acord per al desenvolupament de l'energia eòlica marina a Espanya

Seu de Naturgy a Madrid, imatges d'arxiu @ep





Naturgy i Equinor han arribat a un acord avui per treballar de manera conjunta en l'anàlisi i les oportunitats de l'eòlica offshore a Espanya . Ambdues companyies volen aprofitar les seves capacitats complementàries per desenvolupar aquesta tecnologia, que compta amb un gran potencial al nostre país.





Com a part d'aquest acord , Naturgy i Equinor han acordat desenvolupar un projecte que pugui participar a la primera subhasta d'eòlica offshore d'Espanya que tindrà lloc a les Canàries.





El 'Full de ruta de l'eòlica marina i les energies al mar' aprovat pel Govern espanyol preveu el desenvolupament de fins a 3 GW de potència eòlica marina fins a l'any 2030.





En aquest escenari, Naturgy i Equinor han unit els esforços per explorar possibilitats conjuntes en el desenvolupament d'aquesta nova tecnologia a Espanya. En aquesta aliança, l'energètica espanyola aportarà la seva experiència en el desenvolupament d'eòlica terrestre al nostre país i la companyia noruega contribuirà amb les seves capacitats provades a la tecnologia flotant off shore.





El director general de Renovables, Nous Negocis i Innovació de Naturgy, Jorge Barredo , es va mostrar molt satisfet amb l'acord aconseguit amb la companyia noruega, i va assenyalar també que “el desenvolupament de l'eòlica flotant obre una finestra d'oportunitat molt rellevant a Espanya, ja que permet aprofitar emplaçaments més allunyats de la costa, amb un recurs eòlic excel·lent , i exercir com a tractor de l'economia a través de sectors clau com el naval o civil. Es tracta d'una oportunitat no només energètica, sinó també industrial i s'ha d'aprofitar de manera que permeti la conciliació de tots els interessos”.





El vicepresident sènior de Desenvolupament Empresarial d'Equinor a Renovables, Jens Økland , va afirmar que “és una bona notícia veure el desplegament de l'energia eòlica marina a Espanya. 3GW per al 2030 és un objectiu ambiciós, i amb l'eòlica flotant és factible. Equinor té una àmplia trajectòria a Espanya i Naturgy és un soci conegut d'Equinor. Junts volem contribuir a llarg termini als plans d'energia renovable del país i començar a Espanya amb el desenvolupament del primer parc eòlic marítim flotant comercial”.





Espanya té un paper clau a la cadena de subministrament d'energia eòlica marina a la resta d'Europa i Equinor té una llarga història de col·laboració amb la indústria espanyola. A Espanya es van fabricar components clau com la subestructura flotant, la torre i el sistema de fondeig del parc eòlic flotant Hywind Scotland d'Equinor.





“Com a operador i desenvolupador de parcs eòlics offshore flotants, sabem que la tecnologia funciona, i creiem que la nostra experiència ens capacita per contribuir al seu desenvolupament a Espanya de manera segura, sostenible i eficient, juntament amb el nostre soci. Esperem continuar col·laborant amb la indústria espanyola. La col·laboració amb els altres sectors vinculats a ús del mar és important per garantir la coexistència amb aquesta indústria en desenvolupament», va explicar





Sonja Chirico Indrebø, vicepresidenta de Floating Offshore Wind d'Equinor .

Naturgy manté una aposta molt important pel desenvolupament de les energies renovables i té previst assolir els 14 GW de potència instal·lada el 2025, des dels 5,2 GW actuals. Les inversions totals de la companyia van augmentar el 2021 fins a 1.484 milions d'euros.





Prop del 65% d'aquest import, 952 milions (+30%) , es va destinar a creixement i, principalment, al desenvolupament de les xarxes de gas i electricitat, alhora que incrementar la potència instal·lada en generació renovable a Austràlia, Espanya i Estats Units. Així, la companyia continua amb la seva estratègia de desenvolupament d'una cartera renovable internacionalment, centrant-se en geografies estables i en projectes en fase inicial de desenvolupament.





Equinor està treballant per posicionar-se en el negoci de les energies renovables i ja compta amb una potència d'eòlica off shore de 800 MW. La companyia està desenvolupant grups eòlics marins al Regne Unit, al nord-est dels Estats Units i al Mar Bàltic, i està posicionada per a futures opcions d' offshore flotant a diverses geografies, incloent Europa i Àsia, on compta amb projectes a Corea del Sud .





Equinor és el principal desenvolupador d'energia eòlica marina flotant del món i opera el primer parc flotant, Hywind Scotland (30MW), al qual s'unirà aviat Hywind Tampen (88 MW), que quan entri en funcionament el tercer trimestre del 2022 serà el més gran del món.