Les Vies Blaves de la Diputació de Barcelona suposaran una inversió global de 54 milions

El secretari d'Estat de Turisme visita un tram de les Vies Blaves Barcelona amb representants municipals, comarcals i de la Diputació @ep







Les Vies Blaves Barcelona, impulsades per la Diputació de Barcelona , suposaran una inversió global de 54 milions d'euros, i ja han rebut 4,5 milions procedents dels fons europeus Next Generation per a la Fase I de la Via Blava que travessarà cinc municipis de la comarca de l´Anoia (Barcelona).





"Els fons europeus ja són una realitat i una aposta transformadora per un model de turisme que aportarà alternatives econòmiques al territori", ha celebrat el secretari d'Estat de Turisme del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Fernando Valdés, a la visita aquest dimecres al tram de la Via Blava Anoia, ha informat la Diputació en un comunicat.





Valdés ha felicitat la Diputació i els alcaldes i alcaldesses per la coordinació en el disseny de la proposta, "veritablement ambiciosa i transformadora".





També ha destacat que Catalunya hagi captat 70 milions dʻeuros de la primera convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació del ministeri en el marc dels fons de la UE, i que aquest any podrà optar a 75 milions més.





La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, ha subratllat la voluntat de "recuperar i posar en valor el patrimoni natural i cultural al voltant del parc fluvial més important de la província de Barcelona" de les Vies Blaves mitjançant la creació d'itineraris per al cicloturisme i el senderisme.





Per al diputat d'Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, el projecte aportarà riquesa al territori i recuperarà espais naturals idíl·lics i fràgils, i ha considerat essencial la col·laboració entre administracions, en aquest cas, entre ajuntaments, el Consell Comarcal, la Generalitat , el Govern i la Unió Europea.









VIES BLAVES

Les Vies Blaves recorreran 300 quilòmetres , passaran per 59 municipis de set comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Moianès i Barcelonès) i connectaran prop de cinc milions de persones, tres parcs naturals, 13 espais protegits i vuit espais turístics.





Els vials tindran una amplada mínima de tres metres i un desnivell "suau", amb trams adaptats per a cadires de rodes i segregats per a vianants i ciclistes, i disposaran de sistemes de seguretat activa, senyalització, informació i educació ambiental.