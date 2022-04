Puigneró veu "irresponsable" proposar rebaixar el 50% de la T-Usual

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró @ep







El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha qualificat d'"irresponsable" la mesura proposada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , de rebaixar un 50% el preu de la T-Usual de Metro als propers tres mesos, i ha demanat consensuar-la primer i acompanyar-la de recursos.





En resposta a una interpel·lació dels comuns aquest dimecres al ple del Parlament, ha assegurat que ha parlat amb la regidora de Mobilitat de Barcelona , la socialista Laia Bonet, i li ha dit que se n'ha assabentat aquesta proposta per la premsa: " Això no s'hauria de fer així”.





Puigneró ha criticat que els comuns tinguin una visió molt centrada a l'àrea metropolitana de Barcelona i no incloguin en la proposta les àrees de les altres tres capitals de província, i ha retret que el cost de prendre aquesta mesura pujaria més del que ells han calculat --els comuns diuen que costaria 14,5 milions d'euros mensuals-- .





El vicepresident els ha demanat que facin "tots els esforços possibles per convèncer el Govern perquè hi hagi un traspàs com més aviat millor" de Rodalies, i ha defensat que aquesta mesura seria una aposta clara per la descarbonització i seria de fàcil aplicació.





"Hi ha una qüestió en què no avancem, ja saben quina és. Allà és on ens poden ajudar", ha dit en referència al traspàs de Rodalies, amb què s'aconseguirien, segons Puigneró, molts dels objectius que reclamen els comuns a matèria de mobilitat.





També ha reclamat que l?Executiu central destini més recursos amb els fons destinats a pal·liar la crisi per ajudar a sufragar els costos del transport de viatgers, que s?han vist afectats per la pujada del preu de l?energia i també tenen un dèficit de l?època de la pandèmia.