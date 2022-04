CaixaBank Research preveu un “notable impacte” en el preu de productes per la guerra

Camps de cultiu, imatge d'arxiu @ep





El sector agroalimentari patirà un "notable impacte directament pel fort encariment" d'alguns productes procedents d'Ucraïna i Rússia, segons l' Informe Sectorial Agroalimentari que CaixaBank Research ha presentat en el marc del saló Alimentària.





La trobada se celebra des de dilluns i fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i l'informe ha estat presentat per l'economista Judit Montoriol.





El document apunta que "encara és aviat" per veure l'impacte del conflicte al sector agroalimentari, però que és clar que el principal canal d'impacte serà l'augment dels costos energètics i ha suposat un nou xoc energètic.





Entre els principals impactes hi ha les importacions de blat de moro i d'oli de gira-sol i els adobs minerals.









DESPESA EN SUPERMERCATS

L'informe apunta que la despesa dels espanyols en supermercats continua sent elevada i la de restauració ja supera el nivell precrisi , encara que expressa preocupació per si l'increment persistent dels preus dels aliments acaba minvant el poder adquisitiu dels consumidors i el consum real .





En aquest sentit, apunta que la recuperació del turisme internacional pot donar suport a la despesa en restauració.





D'altra banda, assenyala que la indústria agroalimentària, per part seva, evoluciona més positivament malgrat l'encariment de l'energia i, de moment, "no sembla veure's afectada en excés per la falta de subministraments global".





El Valor Agregat Brut (VAB) del sector el quart trimestre va ser un 2,6% superior al del mateix període del 2019, i la contribució al conjunt de l'economia és similar a la d'abans de la pandèmia.