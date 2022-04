El raper Morad no es presenta a declarar per un presumpte delicte contra la seguretat viària

Morad declarant en un altre judici al febrer, per presumpte robatori i amenaces @ep





El raper Morad no es va presentar dimarts a declarar davant la justícia per un cas pendent contra ell per un presumpte delicte contra la seguretat viària , han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.













Segons ha avançat aquest dimecres 'El Caso', el raper tenia prevista dimarts una citació judicial per declarar per aquest presumpte delicte però no es va presentar perquè "es va adormir a causa d'haver hagut d'estar despert durant el Ramadà".





La jutgessa del jutjat Penal 11 de Barcelona va absoldre a principis de març el raper i un altre acusat d'un intent de robatori amb força a una casa habitada de la capital catalana el 2018 per no quedar acreditada a la vista oral la seva participació en els fets.