L’‘Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447’ fa el tret de sortida dels actes de commemoració dels 575 anys d’història. Dissabte, 9 d’abril, es fará un gran acte a la plaça del Pi amb el desplegament d’un mural commemoratiu L’‘Associació Antic Gremi de Revenedors,1447’ enceta, dissabte 9 d’abril al migdia, els actes de celebració dels 575 anys d’història de l’entitat.





Ho fa amb un gran acte obert a la ciutadania per commemorar el passat, el present i el futur de l’entitat amb més anys d’història ininterrompuda de la ciutat de Barcelona.





L’acte, presentat per l’actriu Sílvia Bel, arrencarà a migdia, amb l’exhibició dels originals Gegants del Pi i els parlaments institucionals i del president de l’entitat, Francesc Sendil. A continuació, es durà a terme un dels esdeveniments emblemàtics de la celebració del 575è aniversari, el desplegament del mural commemoratiu a la façana de la seu de l’‘Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447’ i la cerimònia d’hissada de les quatre barres, amb la interpretació del ‘Cant de la senyera’ a càrrec de diferents corals de Barcelona.





Clourà l’acte una ballada de l’Esbart Català de Dansaires amb la Cobla Ciutat de Granollers i una ballada de sardanes conjunta.





El programa serà el següent:

- 12h. Exhibició dels Gegants del Pi.

- 12.30h. Presentació de l'acte a càrrec de Sílvia Bel.

- 12.40h. Parlaments institucionals a càrrec del president de l'Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 , Francesc Sendil, i un representant de la Generalitat.

- 12.55h. Desplegament del mural i el Cant de la Senyera.

- 13h. Ballada de l'Esbart Català de Dansaires i ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers.

- 14h. Comiat





Els 575 anys d’història de l’’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447’ és una aturada en el temps. És una mirada al passat, a la història, als fets esdevinguts en diverses èpoques en una ciutat canviant, que es mou al ritme de la seva gent, dels canvis socials i econòmics del país, que ha acumulat un patrimoni cultural ric i divers.





Però també és una mirada cap al present i, sobretot, cap al futur. És una obertura envers la ciutat i els seus habitants, traspassar els murs i les finestres del palau de la plaça del Pi per connectar amb els ciutadans, per encetar nous reptes, nous projectes, amb la mateixa illusió i empenta que el dia de l’any 1447 que va néixer. 1447-2022: 575 anys per celebrar





A banda de l’acte del 9 d’abril, que fa de tret de sortida de la celebració, la commemoració del 575è aniversari també inclou altres activitats:

- dues exposicions temporals a la seu gremial de la plaça del Pi.

- la presentació d’un segell editorial propi.

- la convocatòria d’una beca de recerca que duu el nom de l’entitat i que premia un projecte d’investigació que tingui com a eix central l’entitat, que es convoca cada any al marge de l’aniversari (aquesta és la 3a edició).





En definitiva, els 575 anys de l’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447’ marca el pols de la història social i cultural de la ciutat de Barcelona. A través de les seves vicissituds, a través dels seus personatges, de la seva trajectòria, s’escriu el viatge d’una societat i d’un país.