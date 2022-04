Centenars de lleidatans se sumen a la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física

Una activitat dirigida a la rambla Doctora Castells de Cappont @ICS





Caminades, classes d’exercicis dirigits, jocs a l’aire lliure, ioga, zumba, bicicletades o tornejos de pàdel han estat algunes de les activitats organitzades per professionals de l’atenció primària de Lleida i del Pirineu, juntament amb altres entitats i associacions esportives, per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física.





Una de les activitats més concorregudes d’avui ha estat una caminada amb sortida des del CAP Onze de Setembre de Lleida en què han participat més de 300 escolars de la ciutat. La caminada ha finalitzat a la plaça de les Magnòlies, on l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Lleida ha impartit una activitat dirigida. Per la seva banda, el parc de la rambla Doctora Castells de Cappont ha acollit una sessió d’exercicis de 45 minuts per a totes les edats.





Així mateix, s’han organitzat caminades a ciutats com Balaguer, Almenar, Tàrrega o Cervera, mentre que a Ponts s’ha celebrat un joc de pistes al barri antic. Les propostes per fomentar l’exercici físic seguiran el cap de setmana, amb l’organització d’una jornada d’activitats per part de diversos clubs esportius al parc de la Transsegre de Balaguer, o una caminada seguida d’una classe de zumba i una sessió de ioga a Alfarràs, entre altres iniciatives. Al Pirineu, localitats com Oliana, Tremp, el Pont de Suert o la Pobla de Segur també s’han sumat a la celebració amb l’organització de caminades per diferents itineraris rurals i urbans.





Totes aquestes activitats s’emmarquen dins de la campanya “Mou la vida”, amb què el Govern de la Generalitat vol insistir en la necessitat que les persones es mantinguin actives i que disminueixin el temps destinat a fer activitats sedentàries (estar assegut davant una pantalla, conduir, etc.).





De fet, el sedentarisme és un dels principals factors de risc de mort al món (més de 3.000 morts a l’any, estimades a Catalunya). Les persones sedentàries tenen d’un 20% a un 30% més de risc de mort en comparació amb les persones actives, i el fet de mantenir un estil de vida actiu les ajuda a no patir malalties cròniques, com les cardiovasculars, el càncer o la diabetis, o a disminuir-ne els efectes.