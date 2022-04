López Miras adverteix sobre el Mar Menor: "O ja s'actua o hi haurà peixos morts en tres mesos"

El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, en imatges d'arxiu @ep







El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha advertit aquest dimecres de la urgència de dotar amb recursos la protecció del Mar Menor o en "tres mesos", amb l'estiu, hi haurà " una altra crisi mediambiental " que provocarà la mort de peixos.





"La realitat és que si no actuen totes les administracions, totes, sobretot aquelles amb més recursos, el Mar Menor patirà una altra crisi mediambiental molt aviat, en poques setmanes", ha vaticinat López Miras al fòrum d'El Español 'Wake Up, Spain!' .





Ha destacat que amb l'arribada de l'estiu començaran a pujar les temperatures i, en augmentar les hores de llum, hi haurà una exposició lumínica més gran que encoratjaran l'explosió de la clorofil·la.

López Miras ha apuntat que hi haurà "mortandad de peixos" si no s'actua, en concret, sobre la Rambla de l'Albujón , on ha explicat que cada segon entren 150 litres d'aigua contaminada per nitrats. "O ja es talla o tindrem problemes en tres mesos", ha advertit.





El president murcià ha reclamat al Govern central una intervenció més decidida, com, segons ell, es va aplicar als desastres d'Aznalcóllar, a Sevilla, o al Prestige, a les costes de Galícia.





Segons López Miras , "ningú entén que al PERTE de l'aigua Múrcia no tingués un accés prioritari". "Per nosaltres el Mar Menor és una cosa essencial, en l'àmbit econòmic i en el pla social", pel que fa al turisme i com a enclavament paisatgístic de la Regió. "És un entorn únic que necessita el suport de tothom", ha demanat.