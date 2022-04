Sant Esteve Sesrovires podria albergar la fàbrica de xips FabCat que donaria feina a 2.000 persones

: Technicians treballa amb la producció de xips en factory per xips/Zhao Qirui / SIPA Àsia via ZUMA Pr / DPA - Only For Use In Spain/ @EP











Les cambres de comerç de Barcelona i Girona, universitats, centres tecnològics i altres entitats i empreses estan impulsant una candidatura per ubicar-hi una de les fàbriques de semiconductors que vol impulsar la Unió Europea amb fons Next Generation.







De moment els impulsors assenyalen dues possibles ubicacions que compleixen les necessitats d'una factoria de xips, des de cabal d'aigua fins a proveïdors i connectivitat de transport: Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) i el polígon industrial de Vilamalla (Girona).





Per dur a terme aquest projecte es necessitarien prop de 22.000 milions d'uroa i un terreny d'unes 36 hectàrees i hauria de comptar amb el múscul econòmic d' Europa, l'Estat (2.200 ME) i la Generalitat (500 ME). Aquesta factoria donaria ocupació directa a 2.000 persones i indirecte a 40.000.





La iniciativa, anomenada FabCat, preveu contactar amb les 29 empreses que formen part de l'IPCEI on Microelectronics de la Unió Europea, entre les quals figuren Intel, Bosch, Texas Instruments, TDK, ABB, Osram, Fuji Electric, Sony, NXP i Canon. I amb empreses que actualment no tenen implantació a Europa, com les taiwaneses TSMC i UMC, la coreana Samsung, la japonesa Hitachi, la nord-americana Micron i la xinesa SMIC. Els possibles clients de la factoria de xips catalana, serien Seat, Ficosa, HP i SGS-Brightsight .









LLEGEIX EL DOCUMENT COMPLET DEL PROJECTE FABCAT