Tamara Gorro: "Ezequiel serà el meu company de vida sempre"

Tamara Gorro no travessa el seu millor moment. Acumula diversos episodis que haurien trontollat la seva salut mental, però hi va haver una cosa que va provocar el seu col·lapse: "Evidentment va ser la meva separació". Tot i això, Ezequiel continua sent un dels seus suports més importants, tant que Tamara no s'ha tret l'anell de casada.





"Ell i jo no estem junts com a parella. És l'home que m'ha fet feliç dotze anys, estic convençuda que ho continuarà fent com a parella o com a amic. És el pare dels meus fills i és extraordinari", deia.





Davant la pregunta de si li agradaria tornar-hi, Tamara va poder evitar somriure i fer un esforç per contenir les llàgrimes: "Serà el meu company de vida sempre".