Omar està boig per Alexia

El periodista i director de la revista Lecturas, Luis Pliego ha volgut apuntar algun detall sobre aquesta relació "d'amistat" entre Omar i Alexia: "Tinc una font molt ben informada que m'explica que Omar estava com a boig per tenir alguna cosa amb Alexia i que va ser ella la que no va voler. El cas és que Omar va picar molta pedra i va ser Alexia la que no va voler fer això a Anabel Pantoja ".









"En realitat ella amb qui es va 'entretenir' va ser amb un amic d'Omar, a Alexia no li agrada Omar", assegurava Luis Pliego contundent.