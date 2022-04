Ucraïna demana a la població del Donbàs que fugi

EuropaPress 4282178 president ucraïna volodimir zelenski





La viceprimera ministra d'Ucraïna, Irina Vereshchuk, ha demanat als veïns de Lugansk, Donetsk i Khàrkiv que abandonin aquests llocs a la regió del Donbàs davant la possibilitat d'una nova ofensiva russa després de ser expulsats de Kíev i Txernígov. És la primera vegada que el Govern d'Ucraïna demana als ciutadans que abandonin. Ja aquest dimecres, Rússia va anunciar una ofensiva final sobre Mariúpol.

"És necessari perquè la població estarà sota foc i amenaça de mort. Ells no hi podran fer res i nosaltres no podrem ajudar perquè serà gairebé impossible aturar el foc. És necessari evacuar mentre hi hagi tal possibilitat", ha assenyalat Vereshchuk en un comunicat.

El Govern d'Ucraïna intenta organitzar l'evacuació



Vereshchuk ha explicat que les forces militars ucraïneses desplegades en aquestes regions han començat a donar la veu d'alerta als residents i ha volgut tranquil·litzar la població asseverant que el Govern "està fent tot el possible per garantir que s'organitzi l'evacuació".

En aquest sentit, ha advertit a la població que “han d'estar preparats” per a una nova escalada de les hostilitats per part de Rússia. "La retirada de les tropes ocupants de les regions de Kíev i Txernígov no va ser un gest de bona voluntat abans de la propera ronda de converses, com intenten presentar els funcionaris russos", sinó una mostra "de la voluntat de ferro del nostre Exèrcit, Govern i tot el poble ucraïnès", ha emfatitzat.