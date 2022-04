El Ministre Miquel Iceta precupat: "No ens donaran els Jocs anant barallats"

Defensa que "serà una candidatura espanyola"/ @EP









El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va fer aquest dijous una crida a la "major unitat institucional" de la candidatura d'"Espanya" als Jocs Olímpics d'Hivern dels Pirineus 2030, advertint que "si lluitem" contra el Comitè Olímpic Internacional (COI), "ells no ens ho donaran".





En una entrevista a Canal Sur Radio, el ministre s'ha pronunciat així a propòsit de les diferències entre els governs de Catalunya i Aragó al voltant de les seus d'aquesta candidatura del Pirineu espanyol , i Iceta ha volgut deixar clar que els Jocs Olímpics es concedeixen a candidatures que presenta "un comitè olímpic nacional", de manera que "aquesta serà una candidatura espanyola".





"El que passa és que, és veritat, estarà al Pirineu, i això vol dir que comptarem amb Catalunya i Aragó , perquè el Pirineu abasta diverses comunitats autònomes", segons ha remarcat el ministre abans de postil·lar que "no se'm passa que fem una candidatura que sigui un motiu de baralla, entre altres coses, perquè si anem barallats, no ens la donaran”, ha advertit.









El titular d'Esports ha comentat que en els darrers "dies i mesos" està "intentant parlar poc" d'aquest tema, "treballar tot el que es pugui, i dir que, si ens posem tots darrere del Comitè Olímpic Espanyol (COE) , guanyarem per diverses raons.





Entre elles, ha subratllat que "Espanya mai no ha organitzat uns Jocs Olímpics d'Hivern", així com que aquesta candidatura "va ser una iniciativa que va sorgir des de Barcelona", el "nom de la qual en "el moviment olímpic té molt pes per un bon record de els Jocs del 92", i "perquè tenim el fill de Juan Antonio Samaranch treballant al Comitè Olímpic, i tenim moltes simpaties".





Així, el ministre ha comentat que "el que ens toca primer és presentar una candidatura solvent, que quan la portem al COI vegin que som un país capaç d'organitzar uns Jocs; que estiguem tots d'acord, que hi hagi la màxima unitat institucional , i la millor manera per això és que fem cas al COE i ens posem tots al seu servei", ha sostingut el ministre, que ha conclòs indicant que, "com a Govern", el que li correspon en aquesta qüestió és "recolzar el Comitè Olímpic Espanyol".