El conseller Argimon planteja aixecar l'ús de la màscara a les aules escolars abans

Argimon no veu "cap sentit" treure la mesura un dimecres si els alumnes tornen a les aules un dimarts després de les vacances de Setmana Santa/ @EP







El conseller, Josep Maria Arigmon , ha confirmat aquest dijous que proposarà a la comissió delegada del Govern sobre la Covid-19 retirar l'ús de mascaretes a les aules abans del dia 19, un dia abans que es retirés la mesura a la majoria de espanyols contextos.







En una entrevista a TV3 el conseller ha explicat que tenen la resolució preparada per normalitzar la situació a l'interior de les escoles i no veu "cap sentit" treure la mesura un dimecres si els alumnes tornen a les aules un dimarts després de les vacances de Setmana Santa.





Així mateix, el titular de Salut ha aplaudit que la retirada de la màscara tingui una data, una cosa "imprescindible" atès el context epidemiològic de la pandèmia, sobretot per a les edats escolars, ha dit el conseller.





De fet, Argimon ha reiterat que l'ús de la màscara a l'interior de les aules escolars "tenia molt poc sentit" i ha defensat que des de Catalunya haguessin aixecat la mesura abans del dia 20 d'abril a l'àmbit escolar.





"Sempre he explicat que no descartem mai la necessitat de fer passos enrere" ha advertit el conseller sobre la possibilitat de recuperar restriccions, tot i que ha destacat que les xifres epidemiològiques actuals no les havien registrat en cap altre moment de la pandèmia.