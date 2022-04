L'horror a Ucraïna: "Els russos haurien violat 3.000 dones i nens"

Una ucraïnesa ha parlat parla sobre els crims de les tropes russes a ' El programa d'Ana Rosa '. Rússia manté l'ofensiva després de l'esgarrifosa massacre de la ciutat de Bucha.





Després de les afirmacions de Rússia que les imatges difoses del que ha passat a Bucha es tracta d'un muntatge, Olga Tarnovska, ucraïnesa a 20 quilòmetres de Bucha, respon: “ Rússia té dins del seu Ministeri de Defensa un departament que s'encarrega de crear fake news sobre la guerra, camuflaran totes les atrocitats que estan fent ”. D'altra banda, aporta les dades recollides per Ucraïna: " S'han registrat més de 3.000 violacions de dones i nens per part de les tropes russes".





"Fa uns quants dies que estan deprimits, aquestes imatges t'esquincen el cor. Imagines el patiment de tanta gent i el que han hagut de viure durant setmanes", declara la dona. Olga, a més, comenta: "Els primers cadàvers s'han registrat per satèl·lits a partir de l'11 de març, fa gairebé un mes que són al carrer".





D'altra banda, Olga explica per què les tropes ucraïneses s'han dedicat a retirar les mines russes de les ciutats assetjades: " Tenen toc de queda perquè tot el recinte de Bucha està minat, la meva tia me'l va explicar plorant perquè han minat un orfenat, per on sabien que entrarien els nens a jugar ”. La dona continua: “ Els cadàvers també estan minats, per això no els retiren, no per impressionar sinó per seguretat ”.





"Els plans de la guerra llampec van fallar en els primers tres dies, Putin es va adonar que no pot prendre Kíev i que és impossible prendre tota Ucraïna", comenta la dona. A més, afegeix: " Han decidit concentrar-se en altres regions que pensen que poden resultar més fàcils per crear una mena de corredor fins a Crimea" .