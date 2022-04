María Patiño carrega contra Marta Riesco

A Patiño no li cau bé Marta Riesco/ @EP





Marta Riesco ja és una estrella de Telecinco. Hi ha molts programes oberts amb informació sobre el periodista i l'Antonio David. Per a “Sálvame” segueix aquesta història d'amor però Marta Riesco no està gaire contenta amb la manera com Sálvame tracta els continguts relacionats amb ella: “Em ridiculitzen, es fiquen amb el meu físic ia més em velles”. La reportera d'Ana Rosa ha explotat i no permet que s'hi fiquin més.





Marta Riesco no ha quedat callada davant les respostes dels seus companys. A través del seu Instagram ha dedicat unes paraules a Jorge Javier Vázquez.





L'última a pronunciar-se de l'univers 'Sálvame' ha estat María Patiño , que assegura que Marta "l'única cosa que busca és fama". A més defensa el seu programa de l'assetjament que segons Marta rep.