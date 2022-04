La Ministra de Justícia trista per la presumpta estafa a Madrid

Confia que Feijóo "prengui les regnes" de la renovació del CGPJ i estigui "a l'alçada de les circumstàncies"

La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha assegurat que el presumpte cobrament de comissions milionàries en la compra de material sanitari per a la ciutat de Madrid que ha portat la Fiscalia Anticorrupció a querellar-se contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño "és molt trist" i, si es confirma, seria una cosa "gravíssima i absolutament reprotxable".





En declaracions als mitjans, recollides per Europa Press, Llop ha lamentat que "en un moment en què la gent estava morint-se" a Espanya "per una malaltia molt greu" com la pandèmia de COVID-19 "altres persones" estiguessin "fent negoci amb la vida de les persones".





Així, i malgrat assegurar que es tracta d'una actitud "absolutament reprotxable des de tots els punts de vista", la titular de Justícia ha mostrat respecte per les investigacions de què va informar aquest dimecres la Fiscalia Anticorrupció.





En concret, la querella del Ministeri Públic atribueix als suposats comissionistes la comissió dels delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals per irregularitats en una operació de compravenda de material sanitari el març del 2020.





Segons la querella, Medina i Luceño "actuant de comú acord i amb ànim d'obtenir un exagerat i injustificat benefici econòmic, van oferir a l'Ajuntament de Madrid la possibilitat d'adquirir grans remeses de material sanitari fabricat a la Xina".





Medina va ser la persona que va contactar amb el Consistori, aprofitant la condició de personatge públic i "la seva amistat amb un familiar de l'alcalde de Madrid", un extrem que ahir va negar l'Alcaldia capitalina.





INSTA A FEIJÓO A PRENDRE LES "RENES" DE LA RENOVACIÓ



D'altra banda, Llop ha estat preguntada si confia en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després de la reunió que mantenen aquest mateix dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, i el nou líder del Partit Popular, Alberto Núñez- Feijóo.





Es tracta de la primera trobada entre tots dos des que Feijóo va ser elegit aquest diumenge a Sevilla nou president del Partit Popular, en substitució de Pablo Casado. En el passat, tots dos es van veure en la seva qualitat de president de la Xunta de Galícia --per exemple el 29 de gener del 2021--, un lloc que ocuparà encara unes setmanes més.





"És desitjable que el senyor Feijóo prengui les regnes en aquest assumpte per part de la seva força política i desbloquegi aquesta situació que ells mateixos han generat", ha assegurat, carregant contra l'anterior mandatari dels populars, Pablo Casado, que al seu judici "va ficar en un embolic" a l'òrgan de govern dels jutges.





En aquesta línia, i després de recordar que el CGPJ porta "més de 1.200 dies i tres anys de bloqueig generant un mal enorme" al "prestigi internacional" de les institucions i "al sistema de Justícia". "Espero que Feijóo estigui a l'altura de les circumstàncies, entengui la gravetat de la situació i desenredi aquest embolic", ha conclòs.