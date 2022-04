Demanen la dimissió de l'alcalde de Madrid

"S'han posat les botes durant la pandèmia i és intolerable", ha censurat la portaveu de Más Madrid



La portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Mónica García , ha reclamat que l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, dimiteixi o d'explicacions sobre la presumpta estafa d'un contracte realitzat en pandèmia per adquirir material sanitari a l' Ajuntament de Madrid .



Així ho ha exposat als passadissos de l'Assemblea de Madrid, on també ha apuntat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui ha demanat que expliqui també què farà amb aquest cas quan arribi a la Presidència del PP de Madrid.



"Hi va haver persones que van fer servir els seus contactes familiars i personals amb gent de l'Ajuntament per lucrar-se, comprar-se rolex, cases i iots. Aquest nou escàndol arrodoneix l'estat de corrupció i impunitat que s'ha viscut a la Comunitat aquests mesos", ha carregat la portaveu de Més Madrid.



Entén García que no s'han aplicat els "filtres" necessaris per evitar que la "corrupció institucional campés a gust", ni a nivell local ni a nivell regional.



"S'han posat les botes durant la pandèmia i és intolerable", ha insistit García, que també reclamarà explicacions sobre el contracte de compra de material sanitari vinculat al germà d'Isabel Díaz Ayuso.