Occident necessita 2,6 milions de barrils al dia per subsistir sense petroli rus

Tempos Energía adverteix que a Espanya haurà de suportar preus per sobre dels 100 dòlars el barril mentre duri el conflicte



Occident necessitaria reemplaçar prop de 2,6 milions de barrils al dia per poder subsistir sense subministrament de cru rus. "El mercat té molt complicat poder substituir completament el segon major exportador mundial de petroli", així ho ha manifestat el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, després de fer una anàlisi exhaustiva de l'escenari actual quant a l'estat i l'evolució del brent .



Abans de les sancions imposades per part dels Estats Units i la Unió Europea, Rússia exportava prop de vuit milions de barrils de productes petrolífers, cinc milions de barrils de cru i tres milions de barrils de refinats. Ara, encara que no tots aquests barrils estan sota sanció, els mercats necessiten cobrir totes les exportacions russes desplaçades principalment a altres països pels boicots provocats per la invasió d'Ucraïna i els comptes no surten per als experts de Tempos.



Segons les dades, "la imminent inundació nord-americana de barrils ajudarà a reduir la volatilitat i la tendència alcista dels preus, evitant que el cru se situï prop dels 150 dòlars el barril de brent, però això no cobrirà el dèficit de demanda", ha exposat el director general. L'expert tampoc creu que "serviran de suport els camps petroliers dels EUA", els quals actualment "estan bombant al voltant d'11,7 Mbd, al voltant d'un 10% menys que abans de l'esclat de la pandèmia de Covid-19", i tot això "tot i que els preus del cru s'han duplicat des de principis del 2021, principalment per un problema sobrevingut com és l'escassetat d'acer shale oil", ha afirmat.



Així mateix, la consultora Tempos Energía contempla encara pitjor l'escenari de la Xina a causa del temor cap a una menor demanda, un cop sabut que la seva indústria manufacturera va tornar al març al terreny de la contracció a causa dels rebrots de Covid-19 i la consegüent sèrie de bloquejos que la nació ha iniciat per frenar-ne la propagació.



"Els mercats ja adverteixen d'un empitjorament de la situació durant el mes d'abril que podrà afectar el creixement del segon trimestre, a mesura que augmenti la incertesa sobre l'abast, la gravetat i la durada dels bloquejos", ha dit.



"Les regions que cobreixen aproximadament el 30% del PIB de la Xina s'estan veient afectades pels rebrots de Covid, raó per la qual estima una reducció de les previsions de consum de 520.000 barrils per dia".



Pel que fa a l'OPEP, encara que l'organització insisteix que continua el full de ruta quant a l'augment de producció per equilibrar oferta i demanda i que se cenyiria acuradament al règim d'augments de l'oferta acordats l'any passat, des de Tempos Energía consideren que "no han estat capaços d'aconseguir-ho" i que "únicament han agregat la producció de 90.000 barrils diaris al març, dels 432.000 previstos, aproximadament un terç del volum planificat".



Davant d'aquesta situació, la consultora energètica ha advertit que "mentre persisteixin l'escalada bel·licista i els conflictes geopolítics, haurem d'acostumar-nos a suportar preus del cru per sobre dels 100 dòlars el barril de brent de manera sostinguda, arribant fins i tot a veure "cotitzacions per sobre dels 130 dòlars el barril”.