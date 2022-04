El PSOE es queda sol i perd la votació sobre el Sàhara al Congrés

Pedro Sánchez viatja cap al Marroc aquest mateix dijous per entrevistar-se amb Mohamed VI/ @Ep





El PSOE s?ha quedat només després d?un canvi en el sentit de vot del PP que es decantava per una abstenció i aquest dijous ha virat finalment el vot en contra provocant la derrota de l?Executiu. Un fracàs parlamentari que es produeix en una data clau per al president, Pedro Sánchez, que viatja a Rabat per entrevistar-se amb el Rei del Marroc, Mohamed VI.





S'han produït 161 vots a favor, 115 en contra i 58 abstencions, de manera que queda aprovada la Proposició No de Llei de Podem que demana atenir-se a la missió de l'ONU Minurs per a la celebració d'un referèndum al Sàhara Occidental.





Sí que es va registrar un error a la bancada socialista, de la diputada, Beatriz Carrillo, que va advertir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, de la seva decisió en registrar el seu vot a favor en lloc d'en contra.