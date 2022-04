Ada Colau "Glòries és el model d'obres que es replicarà a altres zones de Barcelona"

Ada Colau aposta pel model de Glòries s'expandeixi a la resta de la ciutat/ @EP









L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dijou davant els microfons de "Aquí Cuní", que l'obra de Glòries és el model d'obres que es replicarà a altres zones.





En aquest sentit ha dit: "El que no poden dir a Barcelona és que es quedi quieta i no faci la feina que ha de fer. Com Via Laietana que les obres acaben amb unes noves eleccions municipals. Estem guanyant una Barcelona millor i més saludable, mireu la Meridiana. Els veïns i veïnes estan encantats".









Segons Colau toca acceptar les retencions que ha provocat la finalització d'unes obres que han costat més de 200 milions d'euros. Colau afirma: "Les retencions només es produeixen en les hores puntes. La resta del dia funciona molt bé. Amb tot el respecte pels qui venen a treballar a Barcelona però la ciutat no es pot aturar, ha de fer la transformació que toca i no només depèn de nosaltres que hi hagi retencions. A més, la gent que ve del Maresme està molt contenta perquè el bus va molt ràpid".





Per això ha defensat "de cop a Glòries es pot escoltar gairebé el silenci i parlar amb tranquillitat en una àrea no menor on viuen 30.000 veïns i veïnes".