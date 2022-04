La UAB la primera universitat a captar fons europeus

Camp de la UAB





La universitat ha participat en un total de 191 iniciatives d'H2020 que s'han traduït en 85,89 milions d'euros per a la universitat catalana dels 76.880 milions d'euros reservats per als estats membres de la UE, segons ha informat la UAB aquest dijous en un comunicat.









D'aquesta manera la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'ha convertit a la primera universitat en captació de fons del programa de finançament de la investigació i la innovació Horizon 2020 (H2020) de la Unió Europea.





A més, ha rebut 58,99 milions d'euros en la modalitat de Ciència Excel·lent; 20,39 a Desafiaments Socials; 3,82 a Lideratge Industrial i 1,29 a Ciència amb i per a la Societat, a més de 594.587 euros per a projectes transversals; 422.923 en participació i difusió de l'excel·lència i 372.312 per al programa de recerca i formació Euratom.







El finançament servirà per a iniciatives al voltant del medi ambient i l'eficiència de recursos, vinculats a la seguretat alimentària, la investigació marina i marítima, entre d'altres temàtiques.









Aquests recursos suposen una millora respecte a la iniciativa anterior, en què a la UAB li van reconèixer 160 projectes per un import de 42,91 milions d'euros.